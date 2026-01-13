【きょうから】セブン‐イレブン「チーズの虜」シリーズ とろ〜り伸びる『焼きカルボナーラ』＆『フランクドッグ』登場
セブン‐イレブン・ジャパンは13日より、「チーズの虜」シリーズとして、チーズを使った商品を順次発売している。「チーズの虜」シリーズは、チーズの持つ多様な魅力を最大限に引き出し、焼きパスタやフランクドッグなど商品ジャンルを横断して発売し、さまざまな角度で新しい発見とわくわく感を届ける。
【写真】本格的な味わい！満足感たっぷりな『フランクドッグ』
■商品ラインナップ（価格は全て税込）
『チーズの虜 焼きカルボナーラ』
価格：594円
販売エリア：全国
焼き目がついたパスタにチーズが重なる、絶品の焼きカルボナーラ。熱々に温めて持ち上げると、のび〜るチーズに目を奪われる。ひと口食べるとチーズとカルボナーラソースのコクが口いっぱいに広がり、背徳感たっぷりのおいしさ。心も身体も温めてくれる、冬におすすめの一品。
『チーズの虜 フランクドッグ』
価格：429.84円
販売エリア：全国
ジューシーなフランクとあふれるチーズを楽しめるフランクドッグ。パルメザン・ゴーダ・チェダー・モッツァレラの4種のチーズを使用し、コクのあるソースに仕立てている。さらに、温めるとチーズがとろ〜りとろけて、まるでベーカリーのように本格的な味わいに。ひと口かじれば、チーズ特有の芳醇な香りとフランクの旨味を存分に感じられる。思わずリピートしたくなる、満足感のあるメニュー。
■担当者コメント
今回は、幅広い世代から愛される「チーズ」に注目しました。「のびるチーズ」「あふれるチーズ」「濃厚チーズ」をそれぞれ楽しむ「チーズの虜」シリーズでは、その魅力を最大限に引き出したチーズ体験をお届けします。チーズをほおばったときに感じるぜいたくなおいしさ、思わず笑顔になるような満足感を、ぜひ味わってみてください。今後も「チーズの虜」シリーズ新商品を随時発売予定です。
