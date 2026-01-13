去年、東京・足立区で14人が死傷したひき逃げ事件についてです。再逮捕された男の刑事責任能力の有無が焦点となる中、男が「今思うと申し訳ない」と供述していることがわかりました。

記者

「横尾容疑者を車に乗せ、捜査員がアクセルやブレーキの踏み方を確認しています」

横尾優祐容疑者（37）は去年11月、足立区の歩道で男女6人を車ではね、杉本研二さん（81）を殺害し、5人に重軽傷を負わせたなどの疑いがもたれています。

横尾容疑者は杉本さんらをはねる直前、ブレーキをかけずにアクセルを踏んでいたことがわかっていて、けさ、警視庁が現場で実況見分を行いました。

その後の捜査関係者への取材で、横尾容疑者が死亡した2人や、けがをした人たちに対して「今思うと申し訳ないと思います」と供述していることがわかりました。

また、横尾容疑者は殺人などの容疑については黙秘していますが、事件直後に帰宅した際、自宅の仏壇の前で両手を合わせ念仏を唱えていたということです。

警視庁は、事件を起こした認識があったとみて調べています。