Iカップの麻倉瑞季、色鮮やかな振袖ショットにファン興奮「帯や髪飾りまで全部まとまって」「横顔かわいい」
人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が12日、自身のXを更新し、成人の日を記念して当時の写真を投稿した。
【写真】姿が激変！雰囲気が違う…振袖姿の麻倉瑞季
連日オフショットなどを投稿し、Iカップバストで注目を集める麻倉は「新成人の皆様おめでとうございます それにあやかって私の前撮り載せちゃう 反物から作っていただいたお気に入りの振袖なのよ」と写真を投稿。
色鮮やかな振袖を見ることができ、これにファンは「帯や髪飾りまで全部まとまっててすてきですな〜瑞季ちゃんが選んだデザインかな」「ちょっと幼い感じがしますね いまの麻倉さんは大人の魅力がプラスされてます」「瑞季ちゃん横顔かわいいね」「美しすぎる」などと反応している。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
