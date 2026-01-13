フリーアナウンサーの久米宏さんが、肺がんのため死去していたことが分かりました。８１歳でした。

「通夜ならびに葬儀につきましては、ご遺族のご意向により」近親者にて執り行われたという事です。



【写真を見る】【 訃報 】久米宏さん 死去 ８１歳 肺がんのため 「ザ・ベストテン」「ぴったしカンカン」「ニュースステーション」などで活躍



久米宏さんの所属事務所「オフィス・トゥー・ワン」は公式サイトを更新し「弊社所属 久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。」と、報告。





続けて「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました。通夜ならびに葬儀につきましては、ご遺族のご意向により、近親者にて静かに執り行われましたことを併せてご報告申し上げます。故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します。」としています。





また、久米宏さんの妻・麗子さんも公式サイトでコメントを発表しました。



麗子さんは「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。」「まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。」と、投稿。

続けて「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います。常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。彼は若いスタッフが大好きでした。楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません。」と、記しました。



更に「そして何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。」と、綴っています。





【 久米宏さん プロフィール 】

生年月日：1944年7月14日

出身地：埼玉県



1967年、早稲田大学政経学部卒業し、TBSに入社。テレビでは「ぴったしカンカン」「ザ・ベストテン」、ラジオでは「久米宏の土曜ワイド ラジオＴＯＫＹＯ」などの番組を担当し、人気を博す。

1979年：ＴＢＳを退社。フリーに。

フリー転身後は、日本テレビで「おしゃれ」（1980年〜1987年）、「久米宏のTVスクランブル」（1982年〜1985年）を担当。

そして、１９８５年から、テレビ朝日で「ニュースステーション」のメインキャスターを２００４年までつとめるなど、テレビ史に残る活躍をしました。







【担当：芸能情報ステーション】