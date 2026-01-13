TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去した。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。TBS「ぴったし カン・カン」や「ザ・ベストテン」など、数々の番組の司会を担当した久米さん。このところテレビ、ラジオ史を彩ったレジェンド司会者の訃報が相次いでいる。

久米さんは67年に早大政経学部を卒業後、TBSに入社。「土曜ワイド」などラジオで頭角を現し、「ぴったしカン・カン」「ザ・ベストテン」などの人気番組に司会として出演。洗練されたトークでお茶の間の人気者となった。79年に退社後はテレビ朝日「ニュースステーション」のキャスターを2004年まで担当した。79年にゴールデン・アロー賞放送賞、90年にギャラクシー賞個人賞受賞。

昨年3月には司会で人気を博したタレントみのもんた（本名・御法川 法男＝みのりかわ・のりお）さんが80歳で死去。みのさんは文化放送退社後、フジテレビ「プロ野球珍プレー・好プレー大賞」、日本テレビ「午後は○○おもいッきりテレビ」やTBS「朝ズバッ！」などで司会。06年には「1週間で最も多く生番組に出演する司会者」としてギネス世界記録に認定された。今年の元日に13年ぶりに放送されたフジテレビ「クイズ＄ミリオネア」では“AIみのもんた”が登場し、2代目司会者の嵐・二宮和也と“対決”するなど現在も大きな存在感は変わらない。

24年12月には膀胱（ぼうこう）がんのためキャスターの小倉智昭さんが77歳で亡くなった。小倉さんは東京12チャンネル（現テレビ東京）に入社。競馬実況などで活躍する姿が故大橋巨泉さんの目に留まり、スカウトされる形で76年にフリー転身。フジテレビ朝の情報番組「情報プレゼンター とくダネ！」の総合司会を担当し、歯切れのいい司会ぶりでお茶の間で人気を博した。

ちなみに久米さんが06年に古巣のTBSで冠ラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」をスタートさせた際には、同時間帯に文化放送でみのさんの「みのもんたのウィークエンドをつかまえろ」、ニッポン放送で小倉さんの「小倉智昭のラジオサーキット」があり“三つ巴の戦い”となっていた。

23年5月には元タレントの上岡龍太郎さんが肺がん、間質性肺炎のため81歳で死去。上岡さんは故横山ノックさんらと「漫画トリオ」でデビューした後、知的で鋭いトークでテレビやラジオの司会、漫談家として活躍。「探偵！ナイトスクープ」初代局長。人気全盛の2000年、芸能界から引退していた。