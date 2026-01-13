ソフトバンクを自由契約となり日本ハムに加入した有原航平投手が１３日、北海道北広島市のエスコンフィールドで入団会見に臨んだ。背番号は「７４」に決まった。

会見で新庄監督について問われた有原は「直接はやり取りはしていないですけど、いろいろ言葉はいただいてます」と語った。ソフトバンク時代はライバル球団の指揮官として「ちょっと嫌な感じがあった」と明かす。

その理由として「（他の人と）違うところを見られている部分があった」と激白。「どういう風に見られていたのかは気になる。結構、タイミングとか、クセとか雰囲気は見られていた。その辺は聞いてみたいなと思いますね」と言う。

あえて聞くことで「自分は勉強になると思う。ファイターズで成長できる」と力を込めた有原。指揮官はコミュニケーションツールとしてインスタグラムのＤＭを活用しているが「ちょっと今から考えていきたいなと思います」と苦笑いを浮かべる。

すでに本拠地開幕で登板させることを明言している。「僕はまだお会いできていないので。あれを記事で見たので、いつでもいけるように準備したいと思います」と前を向いた有原。「球場もユニホームも変わっていますので新たなチームと思って」と古巣復帰への思いを語っていた。