三浦半島沿岸で採集されたダンゴウオ＝７日、観音崎自然博物館

「海のアイドル」として知られるダンゴウオに関する企画展が３月２９日まで、観音崎自然博物館（横須賀市鴨居）で開かれている。三浦半島で採集されたダンゴウオが実際に観賞できるほか、パネル展示を通じて生態や魅力を学べる。

ダンゴウオは約２センチほどの丸みを帯びた小さな体と、かわいらしい表情が特徴的な魚。日本では１９００年に安房郡小湊（現千葉県鴨川市）で発見され、米国の世界的魚類学者のデービッド・スター・ジョルダン博士らが新種として報告したのが始まりだ。

ダンゴウオの仲間は冷たい海を好み、世界では北半球側に約３０種が分布し、国内では太平洋沿岸にダンゴウオ、日本海側にサクラダンゴウオが生息。腹びれが変化して発達した吸盤で磯に張り付いている姿は、ダイバーにも人気だという。

夏の海では姿を確認することはほとんどできず、いまだ謎が多いという。今回、飼育展示されているのは、昨年１２月末に三浦半島沿岸で採集されたばかりの赤色や緑色の個体。水槽内でじっとしていたり、小さなひれを動かして泳いだりしている様子が観賞できる。

同館副館長の山田和彦さん（６６）は「キャラクターではなく自然に生きている魚としての魅力を知ってほしい。ダンゴウオを通じて、地元の海について知ってもらうきっかけになれば」と呼びかけている。

入館料大人６００円、小中学生４００円、未就学児２００円。問い合わせは、同館電話０４６（８４１）１５３３。