【「ドラゴンボールZ KAKAROT」世界累計販売本数1,000万本を突破】 1月13日 発表

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Steamにて発売中のアクションRPG「ドラゴンボールZ KAKAROT」の世界累計販売本数が1,000万本を突破（※1）したことを発表した。

これを記念し、1,000万本突破記念イラストとPVが公開された。PVでは、最新有料DLC「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART2」の配信日が1月15日に決定したことも発表されている。

また、全プレーヤーの「超悟空体験の冒険録」も一部公開された。このほか、記念イラストを使用したオリジナル賞品が抽選で50名に当たるSNSキャンペーンが実施される。

全プレーヤーの「超悟空体験の冒険録」を一部公開

【「ドラゴンボールZ KAKAROT」全世界販売本数1,000万本突破記念PV】

1,000万本突破を記念して、「かめはめ波」や「元気玉」を放った総数、フリーザを倒した総数、ラディッツに屈した総数など全世界の「ドラゴンボールZ KAKAROT」プレーヤーの「超悟空体験の冒険録」が一部公開された。使用スキルやサポートキャラのランキング等、自身のプレイスタイルと比べてみることができる。

1,000万本記念SNSキャンペーン実施中！

世界累計販売本数1,000万本突破を記念して、記念イラストを使用したオリジナル賞品が抽選で50名に当たるSNSキャンペーンが公式Xにて開催されている。応募期間は1月20日23時59分まで。

応募方法

（1）「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式Xアカウント（@dbgame_official）をフォローする。

（2）本キャンペーンポストをリポストで応募完了。

賞品

・「『ドラゴンボールZ KAKAROT』1,000万本突破記念ホログラムアクリルボード」

□詳細ページ

※キャンペーンやプレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。

有料DLC「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART2」について

「-DAIMA- 魔界の大冒険！」は、アニメ「ドラゴンボールDAIMA」の世界を体験できる有料DLC。

1月15日に配信予定の「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART2」では、新たな舞台である第2魔界・第1魔界を、新たに合流したベジータ、ピッコロなどの仲間たちと共に冒険することができる。さらに、物語はクライマックスへ突入、新形態に覚醒した悟空たちと圧倒的なパワーを誇るキング・ゴマーによる、魔界の運命を握る激闘が描かれる。

「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART1」

配信中の「-DAIMA- 魔界の大冒険！ PART1」では、アニメ「ドラゴンボールDAIMA」の第3魔界を忠実に再現したフィールドでバトルとスリル満載の冒険を体験することができる。

「ドラゴンボールZ KAKAROT」について

プレーヤー自らが「孫悟空」となり、美麗なグラフィックと圧倒的なボリュームで描かれる「ドラゴンボールZ」を一からめぐるアクションRPG。強敵との超人的なバトル、舞空術による空中散策、大量の料理が並ぶ食事、お馴染みのキャラクターたちとの繋がりなど、あらゆる面から悟空を体験できる「超悟空体験」を満喫できる。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※1 2026年1月12日（月）時点。ダウンロード版およびPCゲームプラットフォーム「Steam」からのダウンロードを含みます。