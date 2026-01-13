北海道では、今日13日午後は低気圧の通過に伴い、道北や道央、道南方面を中心に広く雪が強まり、局地的に大雪となるおそれがあります。札幌周辺でも再び雪の量が多くなりそうです。また、明日14日は強い冬型の気圧配置に変わり、各地で風が強まるでしょう。沿岸では猛ふぶきとなるおそれもあるため、交通への影響に警戒が必要です。

今日13日午後は湿った雪が強く降る 積雪の急増に注意

今日13日午後は、日本海から進む低気圧が発達しながら北海道付近を通過する影響で、全道的に雪が降りやすくなるでしょう。上空には一時的に南からの暖かく湿った空気が流れ込むため、湿った重たい雪となる所が多く、道南方面から道東の沿岸では雨がまじる所もありそうです。低気圧の進路に近い道北から道央、道南方面を中心に降り方が強まり、午後の降雪量は広い範囲で20センチ前後、多い所では30センチから40センチと局地的な大雪となるおそれがあります。湿った雪となるため、雪かきの際は体を痛めないよう注意するとともに、電線への着雪により、停電に繋がることも考えられるため、停電への備えもしておくとよさそうです。



また、先週8日木曜日に41センチ、11日午後から12日朝にかけて20センチと、ここ一週間で度々大雪となっている札幌周辺でも、20センチから30センチ程度の雪が予想されており、再び大雪となる恐れがあります。短時間で一気に積雪が増えるため、道路状況も急変し、交通に影響が出ることも考えられます。移動には時間にゆとりを持つことを心がけましょう。

明日14日は冬の嵐 沿岸を中心に猛ふぶきのおそれ

明日14日は、低気圧がオホーツク海に進み、さらに発達する見込みです。北海道付近は強い冬型の気圧配置となり、道北や道央、道南方面を中心に断続的に雪が降るでしょう。大雪のピークは過ぎるとみられますが、14日には各地で風のピークを迎えます。西よりの風が沿岸を中心に強く吹き、暴風となる所もありそうです。雪を伴う地域では猛ふぶきや吹きだまりによる交通への影響にも警戒が必要になります。また、上空の寒気が強まる影響で、雪もふぶきやすい乾いた軽い雪となり、地吹雪が発生する可能性があるため、雪がやんだとしても油断は禁物です。



車で移動する際には、万が一の立ち往生などに備え、スコップや牽引ロープ、防寒具などを車に用意し、事前に携帯電話やスマートフォンの充電をしてようにしましょう。また、沿岸の風の強まりやすい道ではなく、内陸の道を通るように移動ルートを変更するなど、身の安全を第一に考えた行動を取るよう心がけて下さい。