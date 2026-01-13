２０２２年１０月にフジテレビを退社し、現在はフリーの永尾亜子アナウンサー（３２）が、最新ショットを公開した。

昨年１１月以来の投稿。１３日までに自身のインスタグラムを更新し「寒い日が続いていますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか」とあいさつ。「季節が変わると、気持ちも少し切り替えたくなります」という。

「そんなタイミングで、私はこれまでとは違う分野にチャレンジ中です。先月からＴｉｋＴｏｋライブコマースを始め、週に一度配信しています。３時間の配信は想像以上にエネルギーを使いますが、リアルタイムで反応をもらえる楽しさも感じています」と新たな挑戦を報告。「ＴｉｋＴｏｋの個人アカウントも開設したので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいです。※アカウントはプロフィールのリンクからご覧いただけます」と呼びかけた。

真っ白なシャツ姿で撮影した写真をアップ。透明感抜群で、まるでアイドルのよう。「この写真は少し前に撮ってもらった宣材写真で、プロの手に少し頼った一枚です。この一枚に見合う自分でいられるよう、精進します」と説明。「あわせて、最近の近影も載せておきます」ともう一枚もアップし、前髪ぱっつんがキュートな最新姿も見せた。

フォロワーは「いつもと顔つき？雰囲気？違うくない？いい顔してるね」「以前から思っていましたが、キレイですね」「美人で素敵」「お久しぶりです！お元気そうで何よりです！」「めっちゃ可愛い」「髪型お似合いです」「カカカカワワワイイイ」と絶賛した。

永尾アナは長崎県五島列島出身。長崎大で理系を専攻した“リケジョ”で２０１６年にフジテレビに入社。情報番組「めざましテレビ」のエンタメキャスターなどを担当。「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」「ワイドナショー」などのナレーションも担当。２２年７月の人事で広報局広報宣伝部に異動。同年１０月１日付けで同社を退社した。