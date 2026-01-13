沖縄・金武町でキャンプ中のＪ２北海道コンサドーレ札幌は１３日、初のゲーム形式の練習を行った。

金武町陸上競技場で午前９時半過ぎに行われた午前のトレーニングは３チームに分け、ピッチの２／３を使って１１対１１の戦いを繰り広げた。

１６日には今季初の対外試合となる、Ｊ１浦和との練習試合に臨む。川井健太監督（４４）が「個人のフィジカル的、メンタル的な整い方をしっかり求めたい。その成果が浦和戦」と話す一戦も踏まえ、定位置争いへ向けての第一段階に入った。

明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグは、２月８日に敵地でいわきと開幕戦を迎える。

この日の各チームのメンバーは次の通り。

白組 ＧＫ菅野孝憲（４１）ＤＦ※梅津龍之介（２１）浦上仁騎（２９）福森晃斗（３３）朴ミン奎（３０）ＭＦ佐藤陽成（２２）木戸柊摩（２３）堀米悠斗（３１）田中宏武（２６）※多田蒼生（１７）ＦＷバカヨコ（３０）

青組 ＧＫ高木駿（３６）→田川知樹（２３）ＤＦ高尾瑠（２９）※ペドロゴメス（２２）西野奨太（２１）岡田大和（２４）ＭＦ白井陽斗（２６）川原颯斗（２２）荒野拓馬（３２）原康介（２０）長谷川竜也（３１）ＦＷマリオセルジオ（３０）

黄組 ＧＫ唯野鶴真（１８）ＤＦ内田瑞己（２６）家泉怜依（２５）中村桐耶（２５）※徳差優利（１７）ＭＦキングロードサフォ（２４）田中克幸（２３）大崎玲央（３４）青木亮太（２９）堀米勇輝（３３）ＦＷ大森真吾（２４）

※は練習生