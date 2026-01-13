１１日、房山区七渡村で撮影したカベバシリ。（北京＝新華社配信／郭連友）

　【新華社北京1月13日】中国北京市房山区の七渡村で11日、カベバシリの姿をカメラが捉えた。

１１日、房山区七渡村で撮影したカベバシリ。（北京＝新華社配信／郭連友）
