北京でカベバシリを撮影 2026年1月13日 12時0分 新華社通信 １１日、房山区七渡村で撮影したカベバシリ。（北京＝新華社配信／郭連友） 【新華社北京1月13日】中国北京市房山区の七渡村で11日、カベバシリの姿をカメラが捉えた。１１日、房山区七渡村で撮影したカベバシリ。（北京＝新華社配信／郭連友）