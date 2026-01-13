フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため死去した。８１歳だった。所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが１３日、発表した。通夜、葬儀には、遺族の意向により、近親者にて執り行った。

ＴＢＳアナウンサーを経てフリーに転身し、１９８５年からテレビ朝日系報道番組「ニュースステーション」のキャスターを１８年半にわたり務め、「今までにない全く新しい報道番組を目指す」というコンセプトで民放の報道番組の常識を覆した。２０２０年には、当時唯一のレギュラー番組だったＴＢＳラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」が終了していた。

久米さんは、早大卒業後の６７年４月にＴＢＳにアナウンサーとして入社。ラジオのパーソナリティーなどを経て、「ぴったし カン・カン」の司会で全国的な知名度を得るようになった。黒柳徹子との安定感抜群のコンビで人気を博した「ザ・ベストテン」などの司会を担当し、７９年にフリーに転身。日本テレビ系「おしゃれ」司会など、民放各局で活躍した。

「これまでにない全く新しい報道番組を目指す」「中学生にも分かる」番組作りを信念に、１９８５年１０月、テレビ朝日系報道番組「ニュースステーション」の立ち上げからキャスターに就任。アナウンサー出身だからこその久米さんによる分かりやすい解説、親しみやすいフランクな口調は当時の報道番組には珍しく、平均視聴率２０％近くを維持する同局の看板番組に成長した。

政権への批判もいとわない久米さんのジャーナリズム精神は、視聴者から支持された一方で、その発言が政治家などから批判を浴びることも。９９年の埼玉・所沢のダイオキシン報道では、地元農家から提訴され、久米さんが番組で謝罪する事態となった。

９９年１０月には久米さんが「契約切れ」を理由に同番組中に突然の降板宣言。３か月後の００年１月には「戻って来ちゃってすいません」と口ひげにノーネクタイで番組に復帰。だが、０３年８月には「十二分にやった」「スタミナ切れ」「０４年３月までの契約」を理由に、正式に降板を発表した。

２００４年３月２６日、１８年半続いた同番組（生涯視聴率は１４・４％）は放送回数４７９５回で幕を閉じることになった。最後の放送で、久米さんは「戦争を知らず、ミスリードしたことのない民間放送を愛しています。これからもないことを祈ります」と放送業界の未来にもエールを送った。

２０２０年には、当時唯一のレギュラー番組だったＴＢＳラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」が終了。７９年からフリーアナとして数多くの人気番組に出演してきたが「精神はチンピラでいようと思ってやってきた」などと自らのスタンスを説明。「実質的に７０年から仕事をして、ちょうど半世紀。十分やったといえばやった」と充実感をにじませた。最後は「これで終わりってわけじゃありませんから。またチャンスがあれば、いつかそのうち、ぜひ…」と今後に含みを持たせ、幕を閉じていた。

◆久米 宏（くめ・ひろし）１９４４年７月１４日、埼玉・浦和（現・さいたま市）生まれ。早大卒業後の６７年４月にＴＢＳにアナウンサーとして入社。「ぴったしカンカン」「ザ・ベストテン」などの司会を担当。７９年、同局を退社してフリーに。８５年から２００４年までテレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターを務めた。