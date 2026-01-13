【G6-97】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星29機を打ち上げ
スペースXは日本時間2026年1月13日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星29機を所定の軌道へ投入しました。
スターリンク（Starlink）とは？ 4万機以上の衛星計画、天体観測への影響を解説
打ち上げに関する情報は以下の通りです。
打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 6-97）
• ロケット：Falcon 9 Block 5
• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月13日6時8分
• 発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）
• ペイロード：Starlink V2 Mini 29機（Starlink Group 6-97）
スペースXのミッションページによると、第1段ブースターは25回目の飛行で、分離後にドローン船「Just Read the Instructions」へ着艦したとしています。加えて、このブースターはこれまでにCrew-6、SES O3b mPOWER-B、USSF-124、BlueBird 1-5、Nusantara Lima（PSN N5）などの打ち上げに使用されたと記載されています。
スターリンクトレイン観測の参考
【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）
スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認するとよいでしょう。
関連画像・映像
文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部
関連記事ロケット打ち上げ情報参考文献・出典SpaceX - Starlink MissionGo4Liftoff - Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-97