ハライチ岩井、“前愛車＆現愛車”公開に反響「迫力すごいです」「洋服もそうだし車もオシャレ」
お笑いコンビ・ハライチの岩井勇気が11日、自身のXを開催。自身の“前愛車”と“現愛車”を公開した。
【写真あり】ごつくてかっこいい…ハライチ岩井、"前愛車＆現愛車"の全貌
岩井は「今日は東京オートサロンのDUNLOPブースでトークショーでした」と報告。「前に乗ってたローダウンしたLEXUSのISを展示、後方特大パネルは今乗ってる光岡ビュートを」というコメントとともに、現愛車のパネルを背景にした前愛車との2ショット写真を投稿。「どちらもDUNLOPのタイヤ、シンクロウェザーを履かせてもらって最高の乗り心地」と結んだ。
この投稿に「ローダウンLEXUSの迫力すごいです！岩井さんの装いもマッチしてて車も人もおしゃれですね」「洋服もそうだし車もオシャレ」「お車格好いいデス」「かっこいいぜ、、岩井さぁん！同い年なんですが格差をびんびん感じるゼ」「私が欲しいエアロを確認しに行ったのですが、やはり格好いいですね！」などのコメントが寄せられている。
