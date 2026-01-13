元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。久米さんはTBS「ぴったし カン・カン」や「ザ・ベストテン」など、数々の番組で司会を務めた。

サイトでは「久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告。「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」と伝えた。

通夜ならびに葬儀については「ご遺族のご意向により、近親者にて静かに執り行われました」と報告。「故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」としのんだ。

また妻の麗子さんもコメントを寄せ「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います」と追悼。「大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように」とした上で「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」と振り返った。

夫を「常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人」だったとした上で「何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。本当にありがとうございました。」と伝えた。

◇久米 宏（くめ・ひろし）1944年（昭19）7月14日生まれ、埼玉県浦和市出身。67年に早大政経学部を卒業後、TBS入社。「土曜ワイド」などラジオで頭角を現し、「ぴったしカン・カン」「ザ・ベストテン」などの人気番組に司会として出演。洗練されたトークでお茶の間の人気者に。79年に退社し、フリーとして活動。テレビ朝日「ニュースステーション」のキャスターを2004年まで担当。妻の麗子さんはスタイリストで、2人の間に子供はいない。79年にゴールデン・アロー賞放送賞、90年にギャラクシー賞個人賞受賞。