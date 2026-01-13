スクエアフード FUJIFILM GFX100RF専用 Bullbar レンズガード

株式会社オリエンタルホビーは、ミラーレスカメラ「FUJIFILM GFX100RF」用となるSQUAREHOODブランドのアクセサリーを1月8日（木）に発売した。レンズの先端を保護するレンズガードと、ホールド性を高めるサムレスト。

いずれも、ブラックとシルバーの2色で展開する。

FUJIFILM GFX100RFは、ラージフォーマットを採用するミラーレスカメラ「GFX」初のレンズ一体型デジタルカメラ。有効約1億200万画素のイメージセンサーと、35mm判換算で28mm相当F4の単焦点レンズを搭載する。発売は2025年4月10日（木）。

レンズガード（ブルバー）を搭載した中判フィルムカメラ「FUJIFILM GS645S」に着想を得て開発したというアルミ製の専用レンズガード。撮影時や持ち運び時の接触、擦れからレンズ周辺を物理的に保護できる。

装着はバヨネット式。純正のアダプターリングやSQUAREHOODブランドの角型フードに同梱されたアダプターリングにも装着できる。

49mmフィルターとの併用が可能。

スクエアフード FUJIFILM GFX100RF専用 サムレスト

外形寸法：約77×17mm 重量：約67g 価格：1万3,200円

アルミ製のいわゆるサムレスト。親指が自然に収まる位置に設けられている。

カメラ本体と接触する面の要所にシリコーン製パーツを配置。装着時のキズを防ぐという。

外形寸法：約99×19mm 重量：約12g 価格：1万6,500円