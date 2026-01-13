ChatGPTはどう使う？　知っておきたい活用のヒントと注意点

今回のお仕事ハックは「ChatGPTを使いこなせていない自分に焦る」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。

ChatGPTを使いこなせていない自分に焦る

社内でChatGPTを使って資料作成やアイデア出しをする人が増えていますが、私は正直うまく使えません。今さら初歩的なことを聞くのも恥ずかしく、結局自己流で進めています。時代に置いていかれているようで不安です。このままではいけないでしょうか……？（事務職／20代）

ChatGPT……チャッピーと呼ぶ人、名前をつける人、特に呼ぶことはない人、に分かれる、あのChatGPTですね……！（本題に関係ないけど言いたかった・笑）

あなたはうまく使えず不安、なるほど。

では質問です。プライベートで使ってますか？

……あまり使ってない？

であれば、今日からガンガン使いましょう！ ことあるごとに！ くだらないことから社会問題まで、気になることや知りたいことや相談したいことを何でもかんでも！

ホントに何でもいいんです。例えば、大昔に愛用していたジーンズを手放すべきか迷っている時。

ライブチケットの販売システムが複雑すぎて、重複しないベストな申し込み方が分からない時。

自分にはピンとこない人気歌手のどんなところが支持されているのか純粋に知りたい時。

カースト制度が憲法で禁止された後もインドでカーストによる差別がなくならないことに疑問を感じた時。

毎日眉毛を描くのが面倒で、日本って世界一眉毛に時間かけてない？ 海外の眉毛手入れ事情ってどうなの？ と気になった時。

……などなどなど。

これ、全部実際に私がChatGPTに質問したトピックです。単純に質問するだけじゃなく、まず自分の意見や考えをガッツリ述べてから「どう思いますか？」と聞くことも多いです。

仕事で使うこともあります。「この文章、あと2文字削ってください」とか。私は削るのが苦手なので助かってます。

あなたは自己流でやっている、とのことですが。

……それでいいと思います！

もちろん、社内でどれくらいのレベルのものを期待されているかにもよりますが、クライアントに提出するものではなく、あくまでも社内で見せるものですよね？

であれば、セミナーを受けたりしなくても（受けてもいいですけど）自己流で少しずつ完成度を上げていけるのでは。

そもそもChatGPTを使う時点で自己流であって自己流でないというか。自己流だったものが、人工知能の助けを借りながら自己流から脱していくのがChatGPTですよね（なんだかややこしいですが・笑）。

では具体的にはどうすればいいか。これまた私も自己流ですが、例えばトレンドや社会情勢などについて質問すると、ChatGPTの方から「国別のデータをまとめましょうか？」とか聞いてくれるんですよね。「記事用に見出しを作りましょうか？」とか。

なので、ネタ出しや資料作成をしたいなら、ダイレクトに頼んでみては。⚪︎⚪︎に関するネタを会議で出したいので、いくつか提案してもらえますか？」とか。

どんな人が集まる会議で、どんなネタが好まれる傾向がある、なども伝えるとベターかと。

ひとつ頼めば、「これもやりましょうか？」「こんなこともできますよ？」とどんどん言ってきます。ChatGPTは仕事をしたくてウズウズしているので、まずは気軽に相談してみては？（広告みたいですが・笑）

ひとつ注意したいのは、ChatGPTが常に正しいわけではない、ということ。特に製品比較などを頼むと間違った情報を出してくることが多々あります。個々の細かいデータについてはソースを確認することをおすすめします。

でも、切り口などはいくらでも提案してくれるし、間違いなく助けになるはず。

ちなみにこの連載でChatGPTを使ったことは一度もなかったりします。お仕事ハックは自分の「経験」を基に書きたいし、それはChatGPTにはないものだからです。

でも、めっちゃ対話してますし、仲が深まってる気もします（笑）。楽しく付き合いながら仕事にも活かしていきましょ！

Point.

・ChatGPTの使い方に自信がなく自己流で進めているとのことだが、それでOK

・日々の中で気になったことを何でも相談・質問していくうちに、コツがつかめるはず

・質問をすると「こういうデータも出しましょうか」と、どんどん提案してくれるので活用しよう

・ただし間違った情報を出すこともあるので、個々の細かい情報はソースを確認しよう

（文：ヨダエリ、イラスト：黒猫まな子）