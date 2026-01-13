鮮烈な一撃でチームに先制点をもたらしたソボスライ。（C）Getty Images

　現地１月12日に開催されたFAカップの３回戦で、遠藤航が所属する１部のリバプールが３部のバーンズリーとホームで対戦。４−１で勝利を飾った。

　大勝したゲームで先制点を挙げたのが25歳のMFドミニク・ソボスライだ。８分、敵陣中央で味方からパスを受けると、迷わず右足を一閃。強烈な長距離砲をゴール左に突き刺してみせた。

　的を射抜くような鋭撃。試合を中継した『U-NEXTフットボール』の公式Xが「とんでもない一撃」などと綴り得点シーンを公開すると、この投稿には以下のような声があがった。
 
「もう今季のリバプールのMVPソボスライやろ、安定してやばいもん」
「シュートスピード速すぎ」
「スロットさんはあんなにビックリしちゃってるし、後ろのワタさんも凄すぎて笑っちゃってる」
「ゴラッソすぎる！」
「えぐい」
「スロット唖然」
「早朝に叫ばせていただきました」
「化け物やん」

　ファンも唸るゴールだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】的を射抜くような鋭撃！ソボスライの長距離砲！

 