「本当の話なのか？」「想像を絶する」選手権決勝の“６万人超え”に韓国メディアが驚愕！「韓国代表の試合でも３万人なのに…衝撃だ」
１月12日、第104回全国高校サッカー選手権の決勝が国立競技場で開催され、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）を３−０で破って初優勝。夏のインターハイとの２冠を達成した。
この大一番の入場者数は、なんと大会史上最多の６万142人。ついに６万人の大台を突破した。
このニュースは海を越えて、海外でも話題となっている。韓国メディア『Xports News』は「日本の高校サッカー決勝に６万人の観客が集まったというのは本当の話なのか？ 国立競技場は３階席まで満員。ソン・フンミンが出た韓国代表の国際試合でも３万人だ」と見出しを打ち、次のように伝えた。
「日本の高校サッカー人気は想像を絶する。プロでも代表でもない、全国高校サッカー選手権の決勝に、なんと６万人もの観客が詰めかけたのだ」
同メディアは、「韓国サッカーの現実と比較するとさらに衝撃的だ。昨年11月、韓国代表とガーナ代表の試合は、キャプテンのソン・フンミン選手が出場したにもかかわらず、わずか３万3256人の観客しか集まらなかった」と悲嘆。こう続けている。
「日本の高校生が参加したこのアマチュア大会は、韓国のトップスター選手が出場する代表戦のほぼ２倍の観客を集めた。これは、日本のレクリエーションスポーツへの根強い関心と、高校サッカーの絶大なブランド力を改めて示している」
記事は「選手権決勝に６万人が集まったことは、日本サッカーの強さが偶然ではないと証明している」と締め括った。
高校生の試合に６万人が訪れたという事実に驚きを隠せないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
