目標はプロ入りとエデルソン！神村学園GKの挑戦は続く。「めっちゃきつい」練習を実らせて２冠、その実感は超意外なタイミング【選手権】
［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０ 鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）
今大会５試合で18得点。インターハイ王者であり、優勝候補筆頭として臨んだ神村学園は、強力な攻撃力がクローズアップされがちだが、攻守のバランスが非常に優れたチームだ。
それゆえ、堅守も光った。５試合でわずか２失点に抑え込んだなか、守護神の寺田健太郎（３年）が確かなインパクトを放った。クリーンシートを達成した決勝で、特に圧巻だったのは、２−０で迎えた後半11分のシーンだ。
FKから強烈なヘディングシュートを浴びるも、驚異的な反応でビッグセーブ。その瞬間、チームメイトが次々に駆け寄って称えた。１点を返されていれば、鹿島学園の反撃ムードは一気に高まり、全く違う展開になっていたかもしれないだけに、ターニングポイントと言えるワンシーンとなった。
「対策と分析の中で、相手のセットプレーは脅威でした。シュートを打たれた時はマークが外れていて、フリーな相手が見えていて、タイミングを合わせて止められたので良かったです。めっちゃ気持ち良かったです（笑）」
自身のビッグセーブをそう振り返った寺田は、喜びを噛みしめた。
「２冠できてまじで嬉しいです。夏（インターハイ）の優勝からみんなで切り替えて、『選手権に向けてまた頑張っていこう』と話して、そのままおごらず頑張れたので良かったです。３年間の寮生活やフィジカルトレーニングがめっちゃきつかったです。やっぱ走りの部分が１番きつかったです。何キロとかはないんですけど、何本もダッシュしました」
偉業の達成を実感したのはタイムアップ直後ではなく、かなり意外なタイミングだった。
「６万人の国立で、自分がテレビで見ていた舞台で優勝の実感があまりなくて、１人でトイレに行ってる時に１番実感が湧きました。みんな良い意味で『やってしまったな』みたいな感じでした」
中京大学に進学する。「大学４年間でしっかりまた１から積み直して、プロの舞台に挑戦したい」とさらなる飛躍を誓うなか、手本にしているのはブラジル代表GKだ。
「参考というか、好きな選手はエデルソン選手です。キックが魅力の選手なので、自分もキックを磨いて、ビルドアップの部分でももっと貢献できたらなと思います」
「めっちゃきつい」練習を実らせ２冠を果たしたが、寺田の挑戦はまだまだ続く。プロ入りの夢も叶えられるか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
