日経225先物：13日正午＝1830円高、5万3770円
13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1830円高の5万3770円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3540.6円に対しては229.40円高。出来高は4万6990枚となっている。
TOPIX先物期近は3605ポイントと前日比87ポイント高、現物終値比11.68ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53770 +1830 46990
日経225mini 53765 +1825 709436
TOPIX先物 3605 +87 58199
JPX日経400先物 32515 +805 5125
グロース指数先物 703 +10 6620
東証REIT指数先物 2019.5 -1.5 131
