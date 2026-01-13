　13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1830円高の5万3770円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3540.6円に対しては229.40円高。出来高は4万6990枚となっている。

　TOPIX先物期近は3605ポイントと前日比87ポイント高、現物終値比11.68ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53770　　　　 +1830　　　 46990
日経225mini 　　　　　　 53765　　　　 +1825　　　709436
TOPIX先物 　　　　　　　　3605　　　　　 +87　　　 58199
JPX日経400先物　　　　　 32515　　　　　+805　　　　5125
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　 +10　　　　6620
東証REIT指数先物　　　　2019.5　　　　　-1.5　　　　 131

株探ニュース