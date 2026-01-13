これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪警報、佐渡市には合わせて暴風警報が発表されています。

その他、沿岸各地に波浪・強風注意報、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が出ています。



◆13日(火)これからの天気

低気圧や前線が近づくため、断続的に雨が降るでしょう。山沿いは雪が降り、夜は沿岸部でも雪に変わりそうです。

また、次第に西よりの風が強まり、前線が通過する夕方以降はカミナリを伴うこともありそうです。

降水確率は、夜にかけて80～90%のところが多く、湯沢町も夜は60%と高くなっています。



◆13日(火)の予想最高気温

最高気温は、6～11℃の予想です。

昨日より5℃前後高いでしょう。3月下旬並みのところもありそうです。



積雪の多い地域では、なだれに注意ください。