新潟市の小学校で『薬物乱用防止教室』が開かれ、県警などが子どもたちに注意を呼びかけました。



新潟市の関屋小学校で開かれた『薬物乱用防止教室』には、6年生33人が参加しました。この教室は、年々増えている中・高生の違法薬物の使用を未然に防ごうと、県警や新潟市薬剤師会・新潟薬科大学の3者が2024年から開いています。



授業では、薬を過剰に摂取してしまうオーバードーズの危険性や覚醒剤などの違法薬物の種類や身体への影響などが説明され、児童たちはクイズなどを通して学びを深めていました。



■児童(6年生)

「薬物の危険性を知れたので、絶対にこれから薬物に手を出さないようにしたいです。」



この教室は、2月も市内の小学校で開かれます。