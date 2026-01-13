¥é¥à¥µー¥ë¾òÌó¤Î¡Ö¼¾ÃÏÅÔ»Ô¡×Ç§¾Ú¤Î¿·³ã»Ô¡Ö³ã¤ä¼¾ÃÏ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ ³ØÀ¸¤é¤¬°Õ¸«¸ò´¹¡Ú¿·³ã¡Û
¥é¥à¥µー¥ë¾òÌó¤Î¡Ø¼¾ÃÏÅÔ»Ô¡Ù¤ËÇ§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·³ã»Ô¤Ç¡¢〝³ã¤ä¼¾ÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ〟¤òPR¤·¤è¤¦¤È³ØÀ¸¤é¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥à¥µー¥ë¾òÌó¤Î¡Ø¼¾ÃÏÅÔ»Ô¡Ù¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¿·³ã»Ô¡£¡Ø³ã¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ÔÌ±¤Ê¤É¤Ë¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡Ø¼¾ÃÏ¤ÈÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦ìÔÂô¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢2025·î12·î¤ËÌîÅç¾½»ÒÉû»ÔÄ¹¤ä³ØÀ¸¤é¤¬°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã¹ñºÝ¾ðÊóÂç³Ø ¸ÅÀîÍª¤µ¤ó
¡ÖÌþ¤ä¤·¤ò¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ËË¤«¤Ê¼«Á³¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¡×
¢£¿·³ã»Ô ÌîÅç¾½»ÒÉû»ÔÄ¹
¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤«¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ー¡£³ã¤ÎÃæ¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¡×
2026Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¼¾ÃÏÅÔ»Ô¤Î¼óÄ¹¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤¬¿·³ã»Ô¤Î¼ëºí¥á¥Ã¥»¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
