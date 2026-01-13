『No No Girls』出身ふみの、TikTok×Spotify共同プログラム『Buzz Tracker』に選出
ちゃんみな主宰の新レーベル「NO LABEL ARTISTS」第一弾アーティストとして、11日にデビューを果たしたシンガー・ソングライター・ふみのが、TikTokとSpotifyによる共同プログラム『Buzz Tracker』において、2026年1月度（第46弾）のMonthly Artistに選出された。
【動画】師弟コラボ！豪華パフォーマンスをチラ見せ
“Buzz（バズ・流行り）”＋“Track（楽曲・追跡する）”を掛け合わせた『Buzz Tracker』は、TikTokとSpotifyが毎月1組の注目アーティストを共同で応援するプログラム。両者の『Buzz Tracker』プレイリストでは、ふみののデビュー曲 「favorite song」 がピックアップされており、あわせてふみののTikTok公式アカウントでは、TikTokでしか見ることができないさまざまな投稿が行われる予定だ。
ふみのは、BMSG×ちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション『No No Girls』において、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出したファイナリストの一人。参加時には、ちゃんみなから「R&Bに革命が起こる歌声」と評され、その圧倒的な歌唱力に加え、ギターやピアノを自在に操る演奏力を兼ね備えた才能が高く評価された。静謐な弾き語りから、躍動感あふれるバンドサウンドまで、ジャンルや表現に縛られず、自由自在に自身の世界観を描き出すシンガーソングライターだ。
11日に配信リリースされたデビュー曲「favorite song」は、これからシンガー・ソングライターとして歩み出すふみのへ向けて、ちゃんみなから“贈り物”として書き下ろされた一曲。ふみのをちゃんみな自身の視点で描き、自分自身を楽曲に見立てたかわいらしい歌詞の世界観に、エレキギターが印象的なポップロックのバンドサウンドを重ねている。等身大でありながら芯の強さを感じさせるその表現は、聴く人の背中をそっと押すような、前向きなエネルギーに満ちた“ビタミンソング”に仕上がっている。
デビュー当日にはテレビでの生パフォーマンスを披露し、同日にミュージックビデオも公開されるなど、新人としては異例とも言えるスピード感で注目を集めているふみの。今回の『Buzz Tracker』選出をきっかけに、TikTok、Spotifyを中心とした今後の展開にも注目してほしい。
■ふみの コメント
ふみのです！
2026年1月度のBuzz Tracker Monthly Artistに選んでいただき、本当にありがとうございます！！！
現在配信中の「favorite song」は私のデビュー曲です。この曲は、私が参加していたオーディション番組「No No Girls」内でプロデューサーを務めていたちゃんみなさんから見た「私」を書き下ろしてくれた曲です！
とても大切で大好きな曲なので、受け取った想いを次は私が皆さんにお届けします！！
まだまだ、駆け出したばかりですが、私らしく頑張ります！
「favorite song」をTikTokでたくさん使って、Spotifyでもたくさん聴いてくださいね！
