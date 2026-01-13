RIP SLYMEの対バンライブにKICK THE CAN CREW、Creepy Nuts、Dragon Ashの出演決定「行ける人羨ましい」「対バン強すぎ」SNSでも話題沸騰
RIP SLYMEが主催する対バンライブ『Back to Back』に、KICK THE CAN CREW、Creepy Nuts、Dragon Ashの出演が決定した。
2月2日には、2001年のメジャーデビューから今年で25周年を迎え、日本のHIPHOPをともに牽引してきた同期・KICK THE CAN CREWが登場。2月3日には、国内外で圧倒的な存在感を放ち、現在のHIPHOPシーンを牽引するCreepy Nuts、そして2月17日には、日本を代表するミクスチャーロックバンドであり、RIP SLYMEと親交の深い盟友・Dragon Ashが出演する。
SNSで情報が解禁されると「行ける人羨ましい」「対バン強すぎて全部行きたい」「夢じゃないよな」と音楽ファンの間で話題を集めている同イベント。3月22日に活動を休止するRIP SLYMEにとって、今回が活動休止前最後の対バン企画となる。ジャンルや世代を超えて縁のある豪華ゲスト3組が集結すする、注目のライブシリーズとなる。
なお、きょう1月13日午後6時より、オフィシャルサイトおよびSNSにて2次先行受付がスタートする。
■『RIP SLYME presents BACK to BACK』
2026年2月2日（月） 東京・豊洲PIT
OPEN 18:00／START 19:00
ゲストアーティスト：KICK THE CAN CREW
2026年2月3日（火） 東京・豊洲PIT
OPEN 18:00／START 19:00
ゲストアーティスト：Creepy Nuts
2026年2月17日（火） 東京・豊洲PIT
OPEN 18:00／START 19:00
ゲストアーティスト：Dragon Ash
