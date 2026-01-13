KEY TO LIT、『non-no』初表紙で今年叶えたい目標を発表 中村嶺亜「とにかくデビュー発表をしたい！」
5人組グループ・KEY TO LITが、20日発売のファッション雑誌『non-no』3月号特別版表紙（集英社）を飾る。昨年2月のグループ結成以来、初の単独アリーナツアーの成功、パフォーマンス動画の大バズリなど、快進撃を続けるKEY TO LITが同誌に初登場する。
【写真】通常版表紙は横田真悠
『Sweet or Bitter? KEY TO LIT Valentine edition◆（ハートマーク）』と題した特集では、5人5様のキャラクターが豊かな実力派グループの魅力に迫る。「初デートはアクティブ？ まったり？」「友達から恋人になれる？ なれない？」といった恋にまつわる二択の質問で、盛り上がる5人のトークを紹介。通常版、特別版ともに、とじ込み付録「KEY TO LIT 両A面厚紙ピンナップ」が付属する。
2026年に叶えたい目標として、「全員でニューヨークとかロサンゼルスでショーをいっぱい見て、エンタメを学ぶ旅をしたい」（岩崎大昇※崎＝たつさき）、「とにかくデビュー発表をしたい！」（中村嶺亜）、「アイデアは無限にあるからこそ、それを形にするにはもうデビューするしかない」（猪狩蒼弥）と熱く語るインタビューにも注目だ。
取材中もずっと笑いが絶えず和気あいあい。チームワークも最高のKEY TO LITの勢いが伝わる特集が展開される。
そのほか、ファッション大特集『“ひとさじロマンティック”な春が来る◆（ハートマーク）』。可憐な花びらトップス×デニムのコーデ、春パステルのルール、春待ち靴など、新しい季節に真っ先に取り入れたい“ひとさじロマンティック”なアイテムや着こなしをたっぷり紹介。そのほか、ビューティ特集『春新色コスメで“盛れる”を極める』、中島颯太（FANTASTICS）のインタビューなど、Z世代の読者の役に立つ、盛りだくさんの内容となっている。
