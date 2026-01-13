“やり残した青春”を全力リベンジ番組、きょうから配信スタート レギュラーキャストに本望あやか＆米澤りあ＆植村颯太【コメントあり】
テレビ東京はきょう13日から、縦型ショートドラマやコント・バラエティーなどのコンテンツを生み出すデジタルIPスタジオ「QREATION」との共同企画、縦型ショート動画アカウント『青春リベンジ同好会』の配信をスタートする。
【場面カット】体育館で青春満喫！制服姿の本望あやか＆米澤りあ＆植村颯太
『青春リベンジ同好会』は、“青春を取り戻す”をコンセプトに、「本当はやりたかった」「ちょっと心残りだった」そんな学生時代の想いを、もう一度楽しみ直すアカウント。コロナ禍や環境の変化で、思いきり青春を味わえなかった人も、「今さらだけど、やってみたい」と思っている人も大歓迎。実際に学校に潜入して現役学生と体力測定対決をしたり、夢を応援したり、学生時代に憧れていた“理想のキュンキュンシチュエーション”をショートドラマで体験する。
インフルエンサーの本望あやかと、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』にも出演した米澤りあ、植村颯太らレギュラーキャストとともに、「青春って、何歳からでも取り戻せる」をテーマに、みんなの“やり残した青春”を全力でリベンジする。
【コメント】
■本望あやか
高校を卒業してからもうすぐ4年経つ本望です！私はコロナもあって「The！青春」といった生活を送れなかったので、このアカウントでその青春を取り戻しに来ました！現役の学生さんの力もお借りしてみんなで楽しめたらなと思います！とにかく元気なメンバーなので、見てくれた人を四六時中！元気にさせちゃいますよおお！
■米澤りあ
見ているだけで熱くなるような、ほっこりするような、感動を皆さんにお伝えできるように
全力で米澤！挑みます!!!たくさんの人を巻き込んで青春を届ける。殻を破る、自分だけじゃなくて周りも巻き込んでレッツゴー！具体的には、みんなで協力プレイがしたいなー☆みんなの素直な反応が見どころです！
■植村颯太
青春がテーマなのでキャストさんと全力で楽しむということを胸に視聴者の皆さんに懐かしいな〜こういうのあったな〜とそんな"あの頃の青春"を蘇らせたいなと思っています！ 本アカウントは学生の皆さんと作り上げる一つ一つの動画に青春を感じてもらえるコンテンツになっています！大人は勿論、現役の学生の学校生活もより楽しめるような新しい発見もあると思います！
■株式会社QREATION総合演出/取締役 伊吹（伊吹とよへ）
「いつまで経っても青春はしたい」という想いから、“青春を取り戻す”ことを軸に本プロジェクトがスタートしました。実際に学校を訪れ、現役の学生たちのリアルな空気や熱量と、キャスト陣が本気で青春に飛び込んでいくエネルギーが交わることで、今の時代だからこそ生まれる、等身大で力強いコンテンツになりました。コロナ禍や環境の変化を経て、「やりたかったけど、できなかったこと」を心のどこかに残したまま、大人になった人は少なくないと思います。この番組は、出演者だけが青春を取り戻す物語ではありません。見てくださる方一人ひとりが「今からでもやっていいんだ」と思えるきっかけを、一緒につくっていけたら嬉しいです。ぜひご期待ください。
■株式会社テレビ東京配信ビジネス局ライツ開発部 河野翔
「青春」と一言で言っても、人それぞれ全然違うものだなとこの企画を通して改めて感じています。QREATIONさんと企画段階から一緒に取り組む中で、企画会議でも「それ青春？」「いや、これが青春でしょ」と、それぞれの青春がぶつかる瞬間がありました。ただ、その迷いも含めて、この企画ならではの面白さだと思っています。青春を取り戻すべく奮闘する姿をあまり深く考えずに、ぜひ気軽に楽しんでいただけたらうれしいです。
