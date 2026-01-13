福岡の2代目屋台、「無限に食えてまう」客の心つかむ「焼きラーメン」（950円） 体験を提供「料理だけじゃ思い出に残らんやん」
きょう13日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)には、「ミラクル火ューマン！孤高の屋台侍」が登場する。
福岡・福岡市、約50軒が立ち並ぶ天神通りにある老舗の屋台は、鍋からたびたび火が立ち上る豪快な調理で有名。濃口醤油とかつお出汁で煮込んだ国産の豚バラ肉を、網焼きとバーナーで丁寧に焼き目を付けた “焼きぶた”（900円）や、卵2個におでん出汁を加えて具材と炒める“玉子焼き”（600円）、焼き豚にウインナー、ネギ、玉ねぎといった具材に、しょうゆや塩、バターで味付けした“チャーハン”（700円）などが人気だ。
店主のオススメは、屋台が発祥の名物である“焼きラーメン”（950円）。細麺ともやし、ニラ、ピーマン、玉ねぎをはじめとした具材とオイスターソース・自家製ソースで炒めたもので、「無限に食えてまう」、「パリパリ感が良いな」と、観光客の心もつかむ味となっている。
店主手作りの“手作りギョウザ”（550円）は、食べやすい一口サイズで、野菜はニラのみという餡を30秒ほどで焼き上げる。ふたを素早く開閉しながら水と油を加え蒸し焼きにするため、お客さんが驚くほどの大きな炎が立ち上がる。ほかにも、かつお出汁や醤油で約1時間煮込んだおでんは、“大根”（200円）、“ちくわ”（200円）のほか、さつま揚げの中に餃子が入った“ぎょうざ天”のような博多ならではの変わり種まで約10種類をそろえる。
お店オリジナルのメニューもあり、うどん麺をケチャップ、キムチの素、カレー粉などで味付けした“チャイニーズナポリタン”（950円）や、2代目となる現店主考案の“屋台カレー”（1000円）も。
創業34〜35年、先代である両親から引き継いだ息子さんが、2代目として屋台を運営。調理・会計・片付け・皿洗いのほか、時間制限やルールのある屋台の搬入・搬出といった準備もすべてひとりで行う。別の屋台では3人で40分ほど準備にかかるところを、店主はおよそ1時間で行ってしまうという。ワイルドな風貌での店主だが、福岡のほか九州全体の観光情報に詳しく、地元の方々のほか、観光客との会話を大切にする。「料理だけじゃ思い出に残らんやん」と、料理だけでなく、記憶に残る体験を味わってもらうことを考えている。
