木村カエラ、13年ぶり対バンライブの開催決定 “日プ女子”ME:Iとの共演が実現、盟友toeも出演
木村カエラが、13年ぶりに対バンライブを開催することが発表された。タイトルは『KAELA presents the joint gig "SUPER STARs"』。神奈川・KT Zepp Yokohamaにて、3月7日と8日の2日間限定で行われる。
【写真】「身長差にきゅん」木村カエラ＆ROIROMの“身長差”際立つ3ショット
今回のライブは異色の対バン形式となり、3月7日にはポストロックバンド・toe、3月8日にはガールズグループ・ME:Iの出演が決定。異なるジャンルのアーティストが共演する、プレミアムな2日間となる。
3月7日に出演するtoeは、2011年に開催された木村の対バンライブ以来の共演となる。ドラマーの柏倉隆史は、“カエラバンド”でも活動をともにしており、バンドとしてもアルバムに参加するなど交流してきた。
3月8日のME:Iは、2023年に配信されたオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（通称：日プ女子、日プガールズ）』を通じて結成されたグループ。木村が同番組に“国民プロデューサー代表”として出演し、オーディションを見守ってきた経緯がある。今回が初のライブ共演となり、スペシャルなコラボレーションも期待される。
■『KAELA presents the joint gig "SUPER STARs"』
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
3月7日（土）OPEN 17:00／START 18:00 ゲスト：toe
3月8日（日）OPEN 16:00／START 17:00 ゲスト：ME:I
【写真】「身長差にきゅん」木村カエラ＆ROIROMの“身長差”際立つ3ショット
今回のライブは異色の対バン形式となり、3月7日にはポストロックバンド・toe、3月8日にはガールズグループ・ME:Iの出演が決定。異なるジャンルのアーティストが共演する、プレミアムな2日間となる。
3月8日のME:Iは、2023年に配信されたオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS（通称：日プ女子、日プガールズ）』を通じて結成されたグループ。木村が同番組に“国民プロデューサー代表”として出演し、オーディションを見守ってきた経緯がある。今回が初のライブ共演となり、スペシャルなコラボレーションも期待される。
■『KAELA presents the joint gig "SUPER STARs"』
会場：神奈川・KT Zepp Yokohama
3月7日（土）OPEN 17:00／START 18:00 ゲスト：toe
3月8日（日）OPEN 16:00／START 17:00 ゲスト：ME:I