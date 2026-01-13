狙った獲物は逃さなかった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月12日の第2試合でEX風林火山・内川幸太郎（連盟）が一見して処理したくなるようなカンチャンターツを残し、後に赤牌を引き入れるという絶好の手順を披露。ファンや実況・解説陣から絶賛を受けた。

【映像】絶好の赤5筒を引いてアガりに向かう“イケメン手順”な一部始終

キャッチフレーズとして「手順マエストロ」とも呼ばれる内川。正解へとたどり着く確かな読みには定評があり、今シーズンはチーム移籍も一つのきっかけとして、好調な麻雀を続けている。親番で迎えた東2局2本場には、その冴え渡る読みが多くの人を魅了した。

配牌は面子もドラもない寂しいものだったが、5巡目にダブ東をポンしてイーシャンテンに。さらに6巡目、あえて残していた4・6筒のカンチャンターツに絶好の赤5筒を引いてテンパイを迎えた。実況の古橋崇志（連盟）、解説の朝倉康心（最高位戦）もこのカンチャンターツをいつ処理するかに注目していただけに、ビシッと赤5筒を引いてのテンパイにはびっくり。朝倉が「うわー！この手順、すごくないですか！？」と驚くと、古橋も「やっぱり内川じゃないですか！赤5筒、なかなか拾えないですよ」と興奮気味に状況を伝えた。

そして7巡目、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）から9索が放たれると、これに内川からロンの声。5800点（＋600点、供託2000点）と、合わせれば子の満貫級の加点に成功した。ファンからも、この見事な手順に「えぐい」「予知」「これは世界チャンピオン」と称えるコメントが多く書き込まれていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

