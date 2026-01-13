木原官房長官は１３日午前、衆参両院の議院運営委員会理事会にそれぞれ出席し、通常国会を２３日に召集すると伝達した。

高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入っていることを踏まえ、与党側は施政方針演説などの日程案は提示しなかった。与野党は、衆院選に向けた準備をさらに加速させる構えだ。

政府が召集日を伝達する理事会では、与党から、施政方針演説を含む政府４演説を行う本会議を召集日に開くことを提案するのが通例だ。与党関係者は「解散の可能性が高いことを考えれば、日程は示せない」と語った。

自民党の梶山弘志、日本維新の会の遠藤敬両国会対策委員長は１３日午前、国会内で会談した。政府・与党内では、衆院選の日程を「１月２７日公示―２月８日投開票」か「２月３日公示―１５日投開票」とする案が浮上しており、これらの日程案を念頭に環境整備を進めるものとみられる。

尾崎正直官房副長官は１３日の記者会見で「報道は承知しているが、衆院解散は首相の専権事項で、私の立場から答えることは差し控える」と語った。

一方、立憲民主党の野田代表は理事会に先立つ１３日午前、次期衆院選小選挙区での国民民主党との候補者調整について、「現職のいるところはお互い立てないことを鉄則に調整したい」と表明した。川崎市で記者団の質問に答えた。

これに対し、国民民主の玉木代表は１３日の記者会見で「主張が違う政党の選挙区調整が政治不信の源になっているのではないか」と消極的な姿勢を示した。