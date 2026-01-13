東野圭吾×福山雅治×有村架純『ブラック・ショーマン』Blu-ray＆DVD、エイプリルフールに発売決定
東野圭吾による小説「ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人」（光文社文庫）を原作に、俳優の福山雅治と有村架純の初共演により映画化された『ブラック・ショーマン』のBlu-ray＆DVDが、4月1日に発売されることが決定した。同時にレンタルも開始される。
【画像】映画『ブラック・ショーマン』場面写真
本作は、福山演じるラスベガスで名を馳せた天才マジシャン・神尾武史が、巧みな話術と観察眼で事件の謎に迫るミステリーエンターテインメント。武史の姪で事件に巻き込まれる神尾真世役を有村が演じた。監督を務めたのは、『コンフィデンスマンJP』シリーズや『イチケイのカラス』シリーズなどを手がけた田中亮。2025年9月に公開され、興行収入23.6億円（2025年11月16日現在）を突破する大ヒットを記録した。
今回発売されるBlu-ray豪華版は、本編ディスクと特典ディスクの2枚組。特典ディスクには、ここでしか見られないスペシャルメイキングをはじめ、イベント映像集、福山雅治×有村架純によるスペシャル対談、公開記念特番など、4時間を超える映像特典が収録される。さらに、豪華アウターケース仕様に加え、未公開ビジュアルを含むビジュアルカード5枚も封入。ファン必携の内容となっている。
■『ブラック・ショーマン』Blu-ray＆DVDラインナップ
映画『ブラック・ショーマン』Blu-ray豪華版：8250円（税込）
映画『ブラック・ショーマン』DVD通常版：4400円（税込）
