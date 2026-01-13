1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、ENHYPENが堂々たるパフォーマンスで会場を熱く盛り上げた。

【映像】20歳とは思えない！足が長すぎるニキ

ENHYPENは日本人メンバー1人を含む、7人組ボーイズグループ。サバイバルオーディション番組『I-LAND』から誕生し、2020年にデビュー。昨年夏には味の素スタジアム、ヤンマースタジアム長居で初の日本スタジアムツアーを開催。今月16日には7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』でのカムバックを控えている。

背中から黒い羽が生えているような圧巻オープニング

ステージにフードを被ったジェイクがステージに現れると、会場からは大きな歓声が上がる。大きなモニターには黒い羽が映り、まるでジェイクの背中から生えているように見える。さらに彼が指を鳴らすと、ブラックの衣装をまとったメンバーが登場。最初に披露した「Bad Desire (With or Without You)」では、ジョンウォンの繊細なボーカル、ソンフンのストイックでセクシーなダンス、ソヌの切なさを掻き立てる歌声など、高いスキルでステージを展開していく。

「Daydream」ではタイトなサウンドにのせて囁くように歌い、広い会場をENHYPENの世界観へと巻き込んでいく。ニキの魅惑的な低音で楽曲を締めくくったかと思うと、ジェイとソヌがバトルするようなダンスから重厚感のあるダンスブレイクがスタート。続く「Outside」は、ヒスンのワイルドなラップと甘い歌声のギャップ、ジェイとジョンウォンの余裕たっぷりな掛け合い、長い手足で魅せるニキのダイナミックなパフォーマンスなど、一曲のあいだにグループの多彩な魅力を見せつけ、さらにファンを虜にしながらステージに幕を下ろした。

視聴者からは、「かっこよすぎてヤバい」「ニキ、何歳？」「20歳でこの色気やばい」「みんなかっこよ」「生歌！」「本当イケメン軍団」「ソロ、きたー！」「足長い！」「めっちゃかっこいいやん！」「治安悪くて最高」など、ENHYPENならではの世界観に魅了された声が集まった。

『第40回ゴールデンディスクアワード』はJENNIEやStray Kids、ENHYPEN、TWS、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONEなど数多くの豪華なアーティストたちが出演、1夜限りのステージを盛り上げる。（第40回 ゴールデンディスクアワード／K WORLDチャンネル）