オリックスは13日、ショーン・ジェリー投手（28）を獲得したことを発表した。単年契約で年俸は1億5000万円（金額は推定）。背番号は「69」に決まった。

同投手は2018年のドラフト2位（全体45位）でジャイアンツに入団。メジャー史上最長身タイの2メートル11の長身からの「角度」を生かし、22年にメジャーデビュー。24年には救援で自己最多の58試合に登板した。昨季は12試合で1勝1敗、防御率7・80で、オフにFAとなっていた。通算は93試合で7勝8敗、防御率5・11。

同投手は球団を通じ「すばらしい組織の一員としてプレーする機会を与えてくださったオリックス・バファローズに感謝しています。NPBで成長し、競争できる機会を得られて、とても興奮しています。日本シリーズに出場するために自分のできることを全うし、チームに日本一をもたらせられるよう、頑張ります」とコメントした。

オリックスの外国人投手はエスピノーザ、マチャド、ペルドモがそろって残留。新外国人戦力は今季3Aで30本塁打を放ったシーモア（前レイズ）に続く、補強となった。