Samsungのフラッグシップ機「Galaxy S25」シリーズの売り上げにおいて、発売から8か月を経たタイミングで異例の現象が起きています。

↑いまこそお得！（画像提供／JCM - stock.adobe.com）

一般的にAndroidスマートフォンは、発売後およそ90日間が需要のピークとなり、その後は次第に販売が落ち着いていきます。しかし、著名リーカーのIce Universe氏が公開した販売チャートによると、Galaxy S25シリーズは2025年後半に入ってから、むしろ売れ行きが持ち直していることが示されています。

さらに別の著名リーカーである@TheGalox氏も、Galaxy S25シリーズが2025年後半に販売を大きく伸ばした結果、累計販売台数が3000万台を突破したと伝えています。これは、かつてのGalaxy S10シリーズと比べても異例で、発売年後半の販売台数はほぼ倍増した水準だとされています。

すでに後継機の噂が出回り始めている時期に、数か月前に発売された端末の人気が再び高まる背景には何があるのでしょうか？

Ice Universe氏は、この動きをSamsungによる戦略的な販売施策の成果と見ています。具体的には、価格引き下げやキャリアによる割引施策、企業向けの一括受注などが重なった可能性があると指摘しています。

もうひとつの要因として考えられるのが、Samsungがこれまでの「短期集中型」の販売モデルから脱却しつつある点。従来、フラッグシップ機の販売における最重要期間はおよそ3か月とされてきましたが、現在は1年間を通じて主力製品として売り続ける戦略に移行しているようです。この考え方は、AppleがiPhoneで採用してきた製品ライフサイクルに近いものと言えます。

さらにAndroid Headlinesは、次期「Galaxy S26」シリーズに関するリーク情報が相次いでいるものの、その内容が消費者の期待を下回っている点も影響しているのではないかと分析。

チップ性能やデザインの進化が小幅にとどまると見られているため、完成度が高く、かつ値引きが進んでいるGalaxy S25シリーズが「いま買うべきモデル」として再評価されている可能性があるというわけです。

実際、日本国内でもGalaxy S25シリーズの値引き販売は活発化しており、キャリア各社が実質負担額を大きく下げるキャンペーンを展開しています。こうした状況を踏まえると、ユーザーにとって非常に魅力的な選択肢に見えるのも自然な流れなのかもしれません。

Source: Ice Universe（X）, @TheGalox（X）

via: Android Headlines

