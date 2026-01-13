KEY TO LIT「non-no」5人揃って初表紙「デビューするしかない」今年叶えたい目標とは
【モデルプレス＝2026/01/13】KEY TO LIT（キテレツ）が、1月20日発売の「non-no」3月号（集英社）特別版の表紙に初登場。2026年に叶えたい目標を語る。
【写真】人気女優、STARTO人気ジュニアの“モテ伝説”明かす「他クラスの女子が走ってきて」
2025年2月のグループ結成以来、初の単独アリーナツアーの成功、パフォーマンス動画が“バズる”など、快進撃を続けるKEY TO LITが初登場。バレンタインデーにかけて、ちょっぴりビターなブラウンで決めた表紙と、5人のキャラクターが炸裂する10ページの特集が掲載される。『Sweet or Bitter？KEY TO LIT Valentine edition◆』（※「◆」は正式には「ハートマーク」）と題した特集では、5人5様のキャラクターが豊かな実力派グループの魅力に迫る。通常版、特別版ともに、とじ込み付録「KEY TO LIT 両A面厚紙ピンナップ」が付く。
中面の特集では、「初デートはアクティブ？まったり？」「友達から恋人になれる？なれない？」といった恋にまつわる2択の質問で、盛り上がる5人のトークを紹介。インタビューでは、2026年に叶えたい目標として「全員でニューヨークとかロサンゼルスでショーをいっぱい見て、エンタメを学ぶ旅をしたい」（岩崎大昇※「崎」は正式には「たつさき」）、「とにかくデビュー発表をしたい！」（中村嶺亜）、「アイデアは無限にあるからこそ、それを形にするにはもうデビューするしかない」（猪狩蒼弥）と熱く語る。取材中もずっと笑いが絶えず和気藹々。チームワークも最高のKEY TO LITの勢いが伝わる特集となっている。
同号の特集では、ファッション大特集『“ひとさじロマンティック”な春が来る◆』。可憐な花びらトップス×デニムのコーデ、春パステルのルール、春待ち靴など、新しい季節に真っ先に取り入れたい“ひとさじロマンティック”なアイテムや着こなしが紹介される。そのほか、ビューティ特集『春新色コスメで“盛れる”を極める』、中島颯太（FANTASTICS）のインタビューなど、Z世代の読者の役に立つ盛りだくさんの内容に仕上がっている。
なお、今号の通常版表紙は女優の横田真悠が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆KEY TO LIT「non-no」初表紙
◆FANTASTICS中島颯太らも登場
