ME:I、“国民プロデューサー代表”木村カエラとライブ初共演 toeも出演決定【KAELA presents the joint gig “SUPER STARs”】
【モデルプレス＝2026/01/13】歌手の木村カエラが3月7日〜8日にKT Zepp Yokohamaにて開催する対バンライブ「KAELA presents the joint gig “SUPER STARs”」の出演者が発表。7日にtoe、8日にME:Iの出演が決定した。
木村が、13年ぶりに対バンライブを開催。今回のタイトルは「KAELA presents the joint gig “SUPER STARs”」となり、新しいコンセプトの対バンライブに。木村ならではの、異色のラインナップとなっており、2日間だけのプレミアライブとなる。
7日には、自身のイベントとしては、2011年の対バンライブの際に出演して以来となる、toeの出演が決定。ドラムの柏倉隆史氏をカエラバンドとして迎えており、バンドとしてはアルバムに参加するなど交流を行ってきて今回出演に至った。
8日に出演するME:Iとは、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」にて、木村が国民プロデューサー代表を務め、オーディションからデビューまで見守り続けたことをきっかけに、今回オファーと至った。ライブで共演することは初となる。（modelpress編集部）
【公演日時】
3月7日（土）OPEN17：00／START18：00
3月8日（日）OPEN16：00／START17：00
【場所】
KT Zepp Yokohama
【ゲスト】
3月7日（土）：toe
3月8日（日）：ME:I
◆toe・ME:I、木村カエラ対バンライブ出演決定
◆「KAELA presents the joint gig "SUPER STARs"」開催概要
