【モデルプレス＝2026/01/13】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが1月12日、自身のInstagramを更新。全身白のコーディネート姿を披露し、反響が寄せられている。

◆阿部なつき、ホワイトコーデで美ウエスト＆バスト際立つ


阿部は「お洋服は現地調達でホワイトコーデです」とつづり、韓国滞在中の動画を公開。白のニット帽に胸元が一部開いたへそ出しトップス姿で、美しいボディラインが際立っている。

◆阿部なつきの韓国動画が話題


この投稿にファンからは「ドキドキしちゃう」「ウエスト綺麗すぎる」「直視できない」「理想のスタイル」などといった声が上がっている。

阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）

