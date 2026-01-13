“令和の峰不二子”阿部なつき、タイト服でボディライン強調「直視できない」「ドキドキしちゃう」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】インフルエンサー・モデルの阿部なつきが1月12日、自身のInstagramを更新。全身白のコーディネート姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】“令和の峰不二子”美女「直視できない」と話題のタイト服姿
阿部は「お洋服は現地調達でホワイトコーデです」とつづり、韓国滞在中の動画を公開。白のニット帽に胸元が一部開いたへそ出しトップス姿で、美しいボディラインが際立っている。
この投稿にファンからは「ドキドキしちゃう」「ウエスト綺麗すぎる」「直視できない」「理想のスタイル」などといった声が上がっている。
阿部は、2023年7月にフジテレビ「FNS27時間テレビ」の人気コーナー 「明石家さんまのラブメイト10」に出演し「ショート動画にたびたび出てくる女性」としてフィーチャーされ話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆阿部なつき、ホワイトコーデで美ウエスト＆バスト際立つ
◆阿部なつきの韓国動画が話題
