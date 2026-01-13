2児の母・石川梨華、子供達から好評だった手作り昼食公開「美味しそう」「カフェで出てきそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/13】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が1月12日、自身のInstagramを更新。こだわりの昼食を披露し、話題となっている。
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」とつづり「イカ明太パスタ」の写真を投稿。「子供達に味見させたら、美味しい！おかわり！ってだいぶ食べられちゃった」という「イカをニンニクバター醤油で」焼いたものを和えたパスタをレシピ付きで公開した。
この投稿に「美味しそう」「料理上手」「カフェで出てきそう」「羨ましいお昼ご飯」などと反響が集まっている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆石川梨華、子供達から好評の「イカ明太パスタ」披露
◆石川梨華の投稿に反響
