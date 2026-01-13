「忙しい朝でもなんとかなっちゃう」【40・50代】オシャレな上に楽ちん！「レイヤーカット」

何かと忙しい40・50代の日常になじむ、オシャレなヘアスタイルを提案したい！ そんなFTN編集部の想いを叶えてくれそうなヘアスタイルを発見。今回は、凝ったスタイリングをしなくても、オシャレにきまる「レイヤーカット」にフォーカスします。「毎日、忙しくて身支度はできるだけ時短したい！」、「スタイリングに自信がないけど、オシャレが好き！」そんなミドル世代は、ぜひチェックしてみてください。

ワンカールできまるレイヤーボブ

ヘアスタイリストの@ema_nishibuさんが「忙しい朝でもなんとかなっちゃう！」、「夜も乾かすだけ！」とコメントを添えて紹介している、レイヤーボブがこちら。後頭部に自然な丸みのあるシルエットで、髪のボリューム感もほどよくアップして見せられそう。毛先は外ハネワンカールで、大人の落ち着きとこなれた雰囲気を同時に叶えてくれそうです。

肩にあたる長さがグッド

肩にあたる長さにより、自然と外ハネになりそうなレイヤーボブなら、もっと時短が叶うかも。@ema_nishibuさんも、「乾かすだけでふんわりまとまり、軽やかに揺れるスタイルに」と紹介しています。クセ毛の人は、自分らしさを活かしてオシャレ見えが叶いそう。ストレートヘアの人が、ふんわり感をキープしたい場合は、パーマも検討してみて。

ストレートの質感を活かすミディアムレイヤー

ストレートヘアの質感を活かして少しタイトな雰囲気に仕上げると、洗練されたヘアスタイルを目指せそう。ポイントは、レイヤーカットにより首に沿ってゆるやかにくびれるように、毛量を調整しているところにありそう。@ema_nishibuさんによると「ストレートアイロンでスタイリングすると、コンサバになりすぎずにナチュラルに仕上がります」とのこと。

黒髪でも重く見えない上品レイヤー

ツヤツヤの黒髪でヘルシー & 上品な仕上がりのミディアムレイヤーは、程よい軽さが魅力的。お堅く見えそうな黒髪ですが、@ema_nishibuさんは「黒髪でも柔らかく見えるようカット」とシャレ見えするカットのポイントを解説しています。また、「ブロー要らずで、乾かすだけ」という嬉しいポイントも。手軽にスタイリングがきまるレイヤーカットを取り入れて、身支度時間の時短を叶えてみませんか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里