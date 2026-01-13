谷尻萌、“超ミニ”花柄ワンピで大胆美脚見せ「眼福すぎる」「圧巻のスタイル」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの谷尻萌が1月12日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳美人アナ「美脚に釘付け」スタイル際立つ“超ミニ”姿
谷尻は「知り合いのカメラマンさんに撮っていただいたシリーズ」とつづり、写真を投稿。カラフルな花柄のミニ丈のワンピースからほ、っそりとした脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「眼福すぎる」「花柄ワンピース似合ってる」「どの表情も可愛い」「美脚に釘付け」「いつも素敵」「圧巻のスタイル」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
