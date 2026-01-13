猫の『多頭飼い』で直面しやすい悩みごと

1.猫同士がなかなか仲良くならない

多頭飼いで最初につまずきやすいのが、猫同士の距離感です。時間がたてば自然に仲良くなると思われがちですが、実際はそう単純ではありません。

猫は本来、単独行動を好む動物です。人で例えるなら、知らない人といきなり同じ部屋で生活を始めるようなもの。警戒心が強くなるのは当然でしょう。

先住猫がシャーッと威嚇したり、新入り猫が物陰に隠れ続けたりするのは「自分の安全を確保したい」という気持ちの表れです。無理に近づけるほど関係がこじれるケースも少なくありません。

仲良しになることをゴールにせず、まずは「同じ空間にいても落ち着いて過ごせる」状態を目指す意識が大切です。

2.ごはんやトイレをめぐる小さな争い

多頭飼いでは、目に見えない競争が起こりやすくなります。特に多いのが、ごはんとトイレをめぐる問題です。

猫にとって食事と排泄は命に関わる大切な行動で、数が足りないと、我慢や遠慮が積み重なります。

強い猫が先に使い、気の弱い猫がタイミングを逃すと、食欲不振やトイレの失敗につながることもあります。問題行動に見えても、実は環境への不満が原因だったという例は多いです。

3.飼い主の愛情が偏ってしまう不安

猫は飼い主の視線や声のトーンの違いを、意外なほど敏感に感じ取ります。

新入り猫に手がかかる時期が続くと、先住猫が距離を取るようになる場合もあるでしょう。拗ねているように見えても、心の中では不安が膨らんでいるのかもしれません。

人の兄弟関係と同じで、「自分だけ見てもらえない」という感覚は強いストレスになります。

甘えなくなった、急に乱暴になったなどの変化は、心のサインと考えたほうがよいでしょう。

猫の多頭飼いトラブルを減らすためにできる工夫

多頭飼いを安定させる一番の工夫は、猫ごとの「安心できる場所」を用意することです。

食器、トイレ、寝床は頭数分＋予備を意識し、それぞれを離して設置します。これだけで緊張感がぐっと下がります。

さらに、スキンシップは平等を意識しつつ、猫の性格に合わせて行うのがコツです。膝に乗る子もいれば、少し離れて撫でられるのを好む子もいます。

仲裁役になろうと構えすぎず、猫同士の距離を尊重する姿勢が結果的に関係改善につながります。

まとめ

猫の多頭飼いでは、相性、取り合い、愛情のバランスという悩みが生じやすいです。

どれも猫のわがままではなく、「安心したい」「自分の居場所を守りたい」という自然な気持ちから生まれます。

無理に仲良くさせようとせず、食事やトイレ、休める場所を十分に用意し、それぞれの性格に合った接し方を心がけることが大切です。

一匹一匹を尊重する環境づくりができれば、猫たちは少しずつ落ち着き、飼い主も穏やかな気持ちで暮らしを楽しめるようになるでしょう。