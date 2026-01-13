ダントツ1位キターーーッ！！！【マクドナルド】コンプしたくなる可愛さ♡「新作ハッピーセット」
【マクドナルド】では「すみっコぐらし」のおもちゃがついた「ハッピーセット®」を販売中。第1弾はお店やさん・第2弾はステーショナリーセット・第3弾は、第1弾と第2弾のおもちゃ全9種類のどれか1つがGETできます。今回は、第1弾で登場したお店やさんおもちゃをピックアップ。第3弾は1/9～スタートするので、すみっコぐらし好きはお見逃しなく！
連結して遊べる！ すみっコぐらしのお店やさん
第1弾・第3弾で登場するのが、お店やさんごっこを楽しめるおもちゃ。すみっコたちや店内にシールを貼ってデコレーションできるのも魅力。作る工程も楽しむことができます。それぞれのおもちゃを連結すると、商店街のようになってごっこ遊びに最適。4種 + シークレット1種の全5種類で、好きなキャラクターが出るまで集めたくなりそうです。
屋台風がかわいい「しろくまのおでんのお店」
@ftn_picsレポーターHaruさんが「ダントツ1位キター」と大興奮のこちらは、「しろくまのおでんのお店」です。夜にふらっと現れる屋台のようなのれんやイスがいい感じ。ほかほかと湯気を立てるおでんのイラストも、ねじりはちまきにおでんと書かれた前掛けをしたしろくまもかわいい。大人が欲しくなってしまうのも納得の1品です。
コック帽と前掛けがキュート「ねこのベーカリー」
こちらは「ねこのベーカリー」。おすすめがおさかなパンのユニークなベーカリーは、パンを焼く窯もねこの形。パンがずらっと並べられていたり、トングが補充されていたりと内容が細かくてニヤッとしてしまいそう。レポーターHaruさんも「大人も集めたくなる」とお気に入りのご様子。ほかのおもちゃと連結して飾りたい。
ネタバレ注意！ シークレットは「とかげのフラワーショップ」
レポーターHaruさんが「ひみつのおもちゃキター」とテンションが上がっているこちらは、シークレットの「とかげのフラワーショップ」です。パープルのお店の中にはお花やリボンがたくさん。見ているだけでほっこり癒されそうです。お子さんのごっこ遊びはもちろん、並べて飾って楽しむのもおすすめ。
※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Yuri.A