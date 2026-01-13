レイラック滋賀の新体制メンバーが発表された

レイラック滋賀が1月10日、チームスタッフの人事を発表した。

12日には2月から始まる明治安田J2・J3百年構想リーグに向けた新体制メンバーと背番号が発表。初のJリーグに挑むなか、「ほぼそのままの戦力」「楽しみなシーズン」など注目を集めている。

J3・JFL入れ替え戦を制して来季のJ3昇格を決めた滋賀。その立役者とも言える角田誠監督は、新たに強化部長に就任することが決まった。2024年8月から監督を務めていた角田氏は、「立場は変わりますが、滋賀県勢初のJリーグの舞台を、チーム、そして地域の皆様と共に戦っていけるように全力を尽くします」とコメントを発表している。

また、これまでヘッドコーチを務めていた和田治雄氏が、角田氏の後を継いで監督に就任すると発表された。2009年から11年にかけて前身のMIOびわこ草津で監督を務めていた和田氏にとって、今回は15年ぶりの監督復帰となる。

12日に発表された新背番号では、ブリオベッカ浦安・市川から加入し、8年ぶりの復帰となったGK本吉勇貴が41番、サガン鳥栖から期限付き移籍で加入したMF渡邉綾平が47番、ジェフユナイテッド市原・千葉から期限付き移籍で加入したDF谷田壮志朗が48番、飛鳥FCから完全移籍で加入し、2年ぶりに戻ってきたFW奥田陽琉が99番を背負うことになった。なお、クラブは去就が未定となっているFW木原励、FW北川柊斗の両選手について、「後日、決定次第発表いたします」とし、現時点では未定であることを伝えている。

SNS上ではファンから、「お待ちしておりました」「Jリーガーがいっぱいレイラック滋賀にいてるー！」「選手みんなの活躍期待してます！」「ほぼそのままの戦力でJリーグに挑みます！」「全体的に大きな変化はなし」「楽しみなシーズン」「オラ！ワクワクすっぞ！」といった声のほか、推し選手の背番号を確認するコメントも多く寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）