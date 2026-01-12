未発表なau向け「KYG07」となる京セラ製スマホ「EB1241」がFCCを通過！法人向け「DIGNO BX」シリーズまたはシニア向け「BASIO」シリーズか
|au向けKYG07となる京セラ製の未発表なスマホ「EB1241」がFCCを通過！
アメリカ合衆国（USA）の連邦通信委員会（Federal Communications Commission：FCC）は19日（現地時間）、Kyocera（以下、京セラ）の未発表なスマートフォン（スマホ）「EB1241」が2025年12月18日（木）より順次認証を通過していることを公開しています。FCC ID（認証番号）は「JOYEB1241」で、電磁式の認証ラベルなどが公開されており、日本向けの認証（いわゆる「技適」）も取得する予定であることが示されています。
さらにこの認証に用いられているサンプルの国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）をGSMAのデータベースで検索すると、型番「KYG07」であると記載されており、型番規則からKDDIおよび沖縄セルラー電話向け（携帯電話サービス「au」および／または「UQ mobile」）のスマホだと見られ、すでに紹介しているように京セラ製のKDDIおよび沖縄セルラー電話向け機種としてはKYG07以外にも「KYG05」および「KYG06」が存在することが判明しています。
また京セラでは超タフネススマホ「TORQUE」ブランドの新商品「NEW TORQUE」を投入することを明らかにしており、これもKDDIおよび沖縄セルラー電話向けであることがわかっていますが、恐らくこれがKYG05になるのではないかと推測されるため、KYG07は別の機種ではないかと予想されます。そのため、従来通りであれば、シニアなど向け「BASIO」シリーズや法人向け「DIGNO BX」シリーズの次機種になるのではないかと思われます。
Kyoceraでは個人向け汎用スマホの撤退をしていますが、法人向けスマホは継続するほか、TORQUEなどのタフネスモデルについては法人需要が高いことから個人向けも継続することが案内され、2023年3月末に新規開発を終了し、さらに2025年3月末に供給・販売を終了していますが、実際にKDDIおよび沖縄セルラー電話向け「TORQUE G06」や「BASIO active3」など、オープン市場向け「DIGNO SX4」など、ソフトバンク向け「DIGNO BX3」シリーズなどが発売されています。
そうした中で現時点では発表されていないKYG05やKYG06、KYG07、A601KCといった4機種の存在が明らかになっており、少なくともこのうちの1機種はTORQUEの次機種のNEW TORQUEとなる「TORQUE G07」（仮称）になり、それ以外にKDDIおよび沖縄セルラー電話向けとして2機種、ソフトバンク向けとして1機種が投入される見込みです。ソフトバンク向けは「かんたんスマホ」シリーズが最新機種ではZTEに開発・製造が変更されているため、法人向けのDIGNO BXシリーズの次機種「DIGNO BX4」（仮称）かなといったところです。
一方、KDDIおよび沖縄セルラー電話向けはBASIOシリーズが有力候補となるものの、直近では2025年4月に「BASIO active3（型番：KYG04）」が発売されているため、製品サイクルから考えると、BASIOシリーズの次機種はもう少し先になりそうな気もし、KDDIおよび沖縄セルラー電話向けにもDIGNO BX4が出るのか、もしくは「DIGNO SX3（型番：KYG02）」の後継機種として「DIGNO SX」シリーズの次機種「DIGNO SX5」（仮称）あたりも可能性としてはありそうです。
どちらにしてもすでに基本的に新規開発を終了しているため、まったくの新規で開発するまったく新しい機種とは考えにくいこともあり、TORQUE GシリーズやDIGNOシリーズ、BASIOシリーズあたりの後継機種だと思われ、型番からフィーチャーフォンなら「KYF」となるため、KYGなのでスマホとなり、eSIM対応機種に記載されているのでeSIMにも対応しているということになります。京セラは2025年にあまり新機種がありませんでしたが、2026年はもう少し多くの新機種が投入されることになりそうです。
|製品名
|型番
|発売時期
|販路
|BASIO active3
|KYG04
|2025年4月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|DIGNO Tab2 5G
|A404KC
|2025年3月
|ソフトバンク
|DIGNO BX3 Plus
|A403KC
|2024年11月
|ソフトバンク
|DIGNO BX3 カメラレス
|A402KC
|2024年11月
|ソフトバンク
|DIGNO BX3
|A401KC
|2024年11月
|ソフトバンク
|DIGNO Tab2 5G
|KYT35
|2024年11月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|DIGNO SX4 Wi-Fi
|KC-S205
|2024年11月
|Wi-Fi
|DIGNO SX4
|KC-S305
|2024年10月
|オープン市場
|GRATINA KYF44 カメラなしモデル
|KYF44
|2024年8月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|GRATINA KYF44
|KYF44
|2024年8月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|DuraForce EX
|A301KC
|2024年2月
|ソフトバンク
|DuraForce EX
|KY-51D
|2024年1月
|NTTドコモ
|DuraForce EX
|KC-S703
|2024年1月
|オープン市場
|DuraForce EX
|KC-S603
|2024年1月
|Wi-Fi
|TORQUE G06
|KYG03
|2023年10月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|かんたんスマホ3
|A205KC
|2023年3月
|ソフトバンク
|DIGNO ケータイ カメラレス KY-43C
|KY-43C
|2023年4月
|NTTドコモ
|DIGNO ケータイ KY-42C
|KY-42C
|2023年3月
|NTTドコモ
|キッズケータイ KY-41C
|KY-41C
|2023年2月
|NTTドコモ
|Android One S10
|S10-KC
|2023年1月
|ソフトバンク
|DIGNO SX3
|KYG02
|2023年1月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|DIGNO ケータイ4
|A203KC
|2022年11月
|ソフトバンク
|DIGNO ケータイ4
|A202KC
|2022年9月
|ソフトバンク
|DIGNO ケータイ4
|A204KC
|2022年9月
|ソフトバンク
|DIGNO WX
|KC-S303
|2022年9月Early
|Wi-Fi
|DIGNO SX2
|KC-S302
|2022年6月Mid
|オープン市場
|Android One S9
|S9-KC
|2022年3月
|ソフトバンク
|かんたんスマホ2＋
|A201KC
|2022年3月
|ソフトバンク
|KC-T304C
|KC-T304C
|2022年2月
|Wi-Fi
|DIGNO SANGA edition
|KC-S304
|2022年2月
|オープン市場
|あんしんスマホ
|KY-51B
|2022年2月
|NTTドコモ
|G'zOne TYPE-XX
|KYY31
|2021年12月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|BALMUDA Phone
|A101BM
|2021年11月
|ソフトバンク
|BALMUDA Phone
|X01A
|2021年11月
|オープン市場
|かんたんケータイ ライト
|KYF43
|2021年11月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|DIGNO BX2
|A101KC
|2021年11月
|ソフトバンク
|GRATINA KYF42 カメラ制限モデル
|KYF42
|2021年8月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|GRATINA KYF42
|KYF42
|2021年8月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|DIGNO ケータイ ベーシック
|KY-41B
|2021年6月
|NTTドコモ
|TORQUE 5G Coleman LIMITED
|KYG01
|2021年3月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|TORQUE 5G
|KYG01
|2021年3月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|かんたんケータイ
|KYF41
|2021年3月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|DIGNO Tab
|KYT34
|2021年2月
|KDDI・沖縄セルラー電話
|スマイルタブレット4
|SZJ-JS203
（KC-T303DT）
|2021年4月
|ジャストシステム
