au向けKYG07となる京セラ製の未発表なスマホ「EB1241」がFCCを通過！

アメリカ合衆国（USA）の連邦通信委員会（Federal Communications Commission：FCC）は19日（現地時間）、Kyocera（以下、京セラ）の未発表なスマートフォン（スマホ）「EB1241」が2025年12月18日（木）より順次認証を通過していることを公開しています。FCC ID（認証番号）は「JOYEB1241」で、電磁式の認証ラベルなどが公開されており、日本向けの認証（いわゆる「技適」）も取得する予定であることが示されています。

認証では無線LANのWi-Fi 6（IEEE802.11ax準拠）には対応しないことが示されているため、スペックとしてはミドルレンジクラス以下になると思われ、アメリカにて利用するために4G（LTE方式）のBand 2および4、5、12、38、41、42、3G（W-CDMA方式）のBand IIおよびIV、V、2G（GSM方式）の850および1900MHz、無線LANの2.4および5GHz、Bluetooth、NFCで通過しており、認証ラベルから中国製であることがわかります。

さらにこの認証に用いられているサンプルの国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）をGSMAのデータベースで検索すると、型番「KYG07」であると記載されており、型番規則からKDDIおよび沖縄セルラー電話向け（携帯電話サービス「au」および／または「UQ mobile」）のスマホだと見られ、すでに紹介しているように京セラ製のKDDIおよび沖縄セルラー電話向け機種としてはKYG07以外にも「KYG05」および「KYG06」が存在することが判明しています。

また京セラでは超タフネススマホ「TORQUE」ブランドの新商品「NEW TORQUE」を投入することを明らかにしており、これもKDDIおよび沖縄セルラー電話向けであることがわかっていますが、恐らくこれがKYG05になるのではないかと推測されるため、KYG07は別の機種ではないかと予想されます。そのため、従来通りであれば、シニアなど向け「BASIO」シリーズや法人向け「DIGNO BX」シリーズの次機種になるのではないかと思われます。


Kyoceraでは個人向け汎用スマホの撤退をしていますが、法人向けスマホは継続するほか、TORQUEなどのタフネスモデルについては法人需要が高いことから個人向けも継続することが案内され、2023年3月末に新規開発を終了し、さらに2025年3月末に供給・販売を終了していますが、実際にKDDIおよび沖縄セルラー電話向け「TORQUE G06」や「BASIO active3」など、オープン市場向け「DIGNO SX4」など、ソフトバンク向け「DIGNO BX3」シリーズなどが発売されています。

そうした中で現時点では発表されていないKYG05やKYG06、KYG07、A601KCといった4機種の存在が明らかになっており、少なくともこのうちの1機種はTORQUEの次機種のNEW TORQUEとなる「TORQUE G07」（仮称）になり、それ以外にKDDIおよび沖縄セルラー電話向けとして2機種、ソフトバンク向けとして1機種が投入される見込みです。ソフトバンク向けは「かんたんスマホ」シリーズが最新機種ではZTEに開発・製造が変更されているため、法人向けのDIGNO BXシリーズの次機種「DIGNO BX4」（仮称）かなといったところです。


一方、KDDIおよび沖縄セルラー電話向けはBASIOシリーズが有力候補となるものの、直近では2025年4月に「BASIO active3（型番：KYG04）」が発売されているため、製品サイクルから考えると、BASIOシリーズの次機種はもう少し先になりそうな気もし、KDDIおよび沖縄セルラー電話向けにもDIGNO BX4が出るのか、もしくは「DIGNO SX3（型番：KYG02）」の後継機種として「DIGNO SX」シリーズの次機種「DIGNO SX5」（仮称）あたりも可能性としてはありそうです。

どちらにしてもすでに基本的に新規開発を終了しているため、まったくの新規で開発するまったく新しい機種とは考えにくいこともあり、TORQUE GシリーズやDIGNOシリーズ、BASIOシリーズあたりの後継機種だと思われ、型番からフィーチャーフォンなら「KYF」となるため、KYGなのでスマホとなり、eSIM対応機種に記載されているのでeSIMにも対応しているということになります。京セラは2025年にあまり新機種がありませんでしたが、2026年はもう少し多くの新機種が投入されることになりそうです。

＜日本市場における主な京セラ製の携帯電話（スマホ・ケータイ）およびタブレット＞
製品名型番発売時期販路
BASIO active3KYG042025年4月KDDI・沖縄セルラー電話
DIGNO Tab2 5GA404KC2025年3月ソフトバンク
DIGNO BX3 PlusA403KC2024年11月ソフトバンク
DIGNO BX3 カメラレスA402KC2024年11月ソフトバンク
DIGNO BX3A401KC2024年11月ソフトバンク
DIGNO Tab2 5GKYT352024年11月KDDI・沖縄セルラー電話
DIGNO SX4 Wi-FiKC-S2052024年11月Wi-Fi
DIGNO SX4KC-S3052024年10月オープン市場
GRATINA KYF44 カメラなしモデルKYF442024年8月KDDI・沖縄セルラー電話
GRATINA KYF44KYF442024年8月KDDI・沖縄セルラー電話
DuraForce EXA301KC2024年2月ソフトバンク
DuraForce EXKY-51D2024年1月NTTドコモ
DuraForce EXKC-S7032024年1月オープン市場
DuraForce EXKC-S6032024年1月Wi-Fi
TORQUE G06KYG032023年10月KDDI・沖縄セルラー電話
かんたんスマホ3A205KC2023年3月ソフトバンク
DIGNO ケータイ カメラレス KY-43CKY-43C2023年4月NTTドコモ
DIGNO ケータイ KY-42CKY-42C2023年3月NTTドコモ
キッズケータイ KY-41CKY-41C2023年2月NTTドコモ
Android One S10S10-KC2023年1月ソフトバンク
DIGNO SX3KYG022023年1月KDDI・沖縄セルラー電話
DIGNO ケータイ4A203KC2022年11月ソフトバンク
DIGNO ケータイ4A202KC2022年9月ソフトバンク
DIGNO ケータイ4A204KC2022年9月ソフトバンク
DIGNO WXKC-S3032022年9月EarlyWi-Fi
DIGNO SX2KC-S3022022年6月Midオープン市場
Android One S9S9-KC2022年3月ソフトバンク
かんたんスマホ2＋A201KC2022年3月ソフトバンク
KC-T304CKC-T304C2022年2月Wi-Fi
DIGNO SANGA editionKC-S3042022年2月オープン市場
あんしんスマホKY-51B2022年2月NTTドコモ
G'zOne TYPE-XXKYY312021年12月KDDI・沖縄セルラー電話
BALMUDA PhoneA101BM2021年11月ソフトバンク
BALMUDA PhoneX01A2021年11月オープン市場
かんたんケータイ ライトKYF432021年11月KDDI・沖縄セルラー電話
DIGNO BX2A101KC2021年11月ソフトバンク
GRATINA KYF42 カメラ制限モデルKYF422021年8月KDDI・沖縄セルラー電話
GRATINA KYF42KYF422021年8月KDDI・沖縄セルラー電話
DIGNO ケータイ ベーシックKY-41B2021年6月NTTドコモ
TORQUE 5G Coleman LIMITEDKYG012021年3月KDDI・沖縄セルラー電話
TORQUE 5GKYG012021年3月KDDI・沖縄セルラー電話
かんたんケータイKYF412021年3月KDDI・沖縄セルラー電話
DIGNO TabKYT342021年2月KDDI・沖縄セルラー電話
スマイルタブレット4SZJ-JS203
（KC-T303DT）		2021年4月ジャストシステム


記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Kyocera au KYG07 関連記事一覧 - S-MAX
・JOYEB1241 - OET List Exhibits Report - FCC
・スマートフォン・携帯電話 | 京セラ