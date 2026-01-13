今夜(13日夜)から明日14日にかけては、近畿地方に寒気が流れ込むため、北部を中心に雪が降る見込みです。中部や南部も明日14日はぐっと寒くなるでしょう。明後日15日(木)も夜は広く雨や雷雨になり、近畿地方は天気の変化が目まぐるしい見込みです。

今日13日 日中は3月並みの暖かさ 夜は北部や中部で雪に

今日13日は寒冷前線が通過するため、近畿地方は昼過ぎにかけて一時雨や雷雨があるでしょう。その後は天気が持ち直し、中部や南部は晴れてくる見込みです。昼間は3月上旬並みの暖かさとなる所が多く、積雪の多い地域では、気温の上昇や雨により雪どけが進みそうです。10時現在、兵庫県香美町の兎和野高原では69センチ、滋賀県長浜市の柳ケ瀬では28センチの積雪が観測されています。なだれや屋根から落ちてくる雪に注意をしてください。





ただ、今夜(13日夜)になると北から寒気が流れ込むため、北部は雪の降る所が多くなるでしょう。京都府南部や滋賀県南部など、近畿中部にも雪雲が流れ込み、にわか雪となる所がある見込みです。

明日14日 朝にかけて北部を中心に雪 真冬の寒さに

明日14日にかけて一時的に強い寒気が流れ込むため、北部は朝にかけて雪が降る見込みです。明日14日の朝は新たに雪の積もる所が増えますので、路面の積雪や凍結にご注意ください。日中は、中部と南部は晴れますが、北部は雲の多い天気が続くでしょう。昼間の最高気温は10℃に届かない所が多い予想です。今日13日より、明日14日は大幅に気温が低くなる見込みです。沿岸部を中心に西寄りの風がやや強く吹き、さらに体感温度を下げそうです。明日14日は暖かい服装でお出かけください。

明後日15日 朝は晴れ 夜の帰宅時間帯は雨 傘を忘れずに

15日(木)の近畿地方は、高気圧に覆われて、夕方までは中部と南部で晴れる所が多くなりそうです。昼間は季節外れの暖かさが戻り、日差しのもとでは過ごしやすいくらいでしょう。ただ、午後6時以降の帰宅の時間帯は、前線や湿った空気の影響で、広い範囲で雨が降る見込みです。一時的には、雷を伴って雨脚の強まる所もあるでしょう。朝晴れていても、傘を忘れずにお持ちください。