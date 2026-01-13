スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」が登場！

4年ぶりの復活となる「イーブイ東京ばな奈」と一緒に、ポケモン誕生30周年をお祝いすることができます☆

東京ばな奈ワールド「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」

価格：8個入 1,512円（税込）

期間：2026年1月14日(水)〜4月19日(日)頃まで

販売店舗：東京ばな奈s（JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店、東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)、羽田空港 第一ターミナル PIER 4・HANEDA-YA 7番 ゲート店、PIER 7、羽田空港 第二ターミナル 東京食賓館 時計台1番前・SMILE TOKYO、EXPASA海老名(下り)、三芳パーキングエリア(下り)、デイリーヤマザキ バスタ新宿店

※上記販売場所の他、羽田空港、成田空港、一部店舗やサービスエリア、催事でも取り扱い予定

スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から、「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」が登場！

「ポケモン東京ばな奈」が、“ふわかわポケモンがいつでもいっしょ。ワクワクおやつタイム”がコンセプトの、ポケモンたちが東京ばな奈になったかわいいスイーツシリーズです。

第1弾「ピカチュウ東京ばな奈」に続いて登場した「イーブイ東京ばな奈」が、ポケモン誕生30周年をお祝いするために、4年ぶりに復活します☆

もふもふしたイーブイが東京ばな奈に！キャラメルモフアート味

愛くるしいイーブイ模様で焼きあげた「イーブイ東京ばな奈」は、幸せいっぱいの“もふもふ”をテーマにした“キャラメルモフアート味”。

もふもふしたイーブイみたいに柔らかなチョコ風味のスポンジケーキから、もふもふの泡が印象的なキャラメルマキアートをイメージした“キャラメルマキアート味のバナナカスタードクリーム”がとろりととろけます☆

幸せいっぱいのおいしさは、癒やしの効果抜群です！

いいことあるかも！ハート付きイーブイに注目

スポンジケーキの模様は6種類。

注目は、ごきげんなハート模様がついた“ハート付きイーブイ”です。

ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことがあるかもしれません☆

モフモフなイーブイがキュートな「東京ばな奈」が4年ぶりに復活。

イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味は、2026年1月14日(水)から4月19日(日)頃まで、各販売店にて登場します。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※表示の価格は参考小売価格です

※人気商品のため早期完売の可能性があります

※販売店は予告なく変更する場合があります

