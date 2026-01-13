¡Ö¥´¥Á¡×¿·¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡¡»£¤ì¤¿¤Æ¥Ò¥ó¥ÈÆ°²è¸ø³«¡¢¥®¥ê¥®¥ê°ìÌä°ìÅú¤â
¡¡¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË20»þÊüÁ÷¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥´¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª27¡Ê°Ê²¼¡¢¥´¥Á¡Ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤Î¥Ò¥ó¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¥á¥ó¥Ð¡¼A¤µ¤ó¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¡¡°ìÌä°ìÅú¤ÇÍ½ÁÛ¡ª
¡¡ºòÇ¯12·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥´¥ÁºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¡¦¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î3¿Í¤¬¥¯¥Ó¤È¤Ê¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï2¿Í¡É¤È¤¤¤¦È¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î15Æü19»þ¤«¤é¤Î¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½SP¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»£¤ì¤¿¤Æ¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼A¤µ¤ó¡¦B¤µ¤ó¤Î¥Ò¥ó¥ÈÆ°²è¤¬ÅþÃå¡ª¡¡±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤2¿Í¤ÎÀµÂÎ¤ÏÇÐÍ¥¡©¡¡À¼Í¥¡©¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡©¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¡©
¡¡º£Ç¯¤Î¥´¥Á¤Ï¡¢¿É¤¯¤â¥¯¥Ó¤òÌÈ¤ì¤¿²¬Â¼Î´»Ë¡¢¥´¥Á7Ç¯ÌÜÆÍÆþ¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡õÇòÀÐËã°á¤é¤Î4¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¤ÎVIP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏËÌÂ¼°ìµ±¡¦½ÐÀîÅ¯Ï¯¤¬»²Àï¤·¡¢Áá¤¯¤â¼«Ê¢¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡¿·Ç¯Áá¡¹¹â³Û¼«Ê¢¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡©
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼A¤µ¤ó¡¦B¤µ¤ó¢¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤Ï¡¢¤°¤ë¥Ê¥¤¸ø¼°X¡¦Æü¥Æ¥ì¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡¡¥®¥ê¥®¥ê¤Î°ìÌä°ìÅú¤â¡£
¡¡¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¡¡¥´¥Á¿·¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª2»þ´ÖSP¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ1·î15Æü19»þÊüÁ÷¡£
